Bewoners Bergen zijn politiek zat: "We zijn nog geen stap verder"

BERGEN - Inwoners van Bergen hebben in een brief aan Arthur van Dijk, commissaris van de Koning van Noord-Holland, hulp gevraagd over de vertrouwensbreuk tussen inwoners en politiek in Bergen. De bewoners, verenigd in verschillende initiatiefgroepen, hebben in juni aan de burgemeester van Bergen een manifest 'nieuw vertrouwen' aangeboden met daarin twaalf geboden voor een beter bestuur. "Na vier maanden zijn we nog geen stap verder", aldus Marjolein Pepping namens de gezamenlijke initiatiefgroepen.

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende initiatiefgroepen, het gemeentebestuur en de politiek. De groepen zijn het vertrouwen in het bestuur kwijt. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden. "Het vertrouwen moet worden hersteld. Samen moeten we vooruit", stelt Marjolein Pepping namens de actiegroepen.

Al eerder trokken de bewoners aan de bel over de vertrouwensbreuk tussen politiek en de inwoners van de gemeente Bergen. Tijdens een kennismakingsbezoek van de commissaris van de Koning hebben de bewoners een manifest aangeboden. Burgemeester Hafkamp kreeg van hen 'twaalf geboden voor een beter bestuur' overhandigd. Een handreiking om haar, maar ook de politiek, om nieuw vertrouwen te vragen.

Stil

Maar na vier maanden blijft het volgens Pepping van de gezamenlijke initiatiefgroepen nog steeds oorverdovend stil. Er is wel een gesprek met de burgemeester geweest, maar verdere actie om het vertrouwen te herstellen is niet ondernomen. "Er is vanuit de gemeenteraad geen enkele officiële reactie gegeven op het manifest. Ook hebben de raadsfracties nog geen openlijk standpunt ingenomen en heeft er geen openbaar debat plaatsgevonden over de inhoud van het manifest."

En dat is ronduit teleurstellend, vindt Pepping. "We hebben nu een brief naar de commissaris gestuurd in de hoop dat hij deze vastgelopen en uitzichtloze situatie vlot kan trekken. Er wordt nog steeds niet erkend dat er een vertrouwensbreuk is tussen burgers en politiek. Een gemeente zou blij moeten zijn met betrokken burgers die mee willen denken. In plaats daarvan lopen we tegen een muur van onwil op. Dat is een gemiste kans van de gemeente en echt doodzonde."

Bestuurscultuur

Bernt Schneiders - voorheen burgemeester in Heemskerk, Haarlem en plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal - is een onderzoek gestart naar de bestuurscultuur in Bergen. Dat doet hij in opdracht van de gemeenteraad van Bergen. De verwachting is dat zijn onderzoek binnenkort klaar is. Hij heeft ook gesproken met de initiatiefgroepen. "We hebben een serieus gesprek gehad en we zijn benieuwd waar hij mee komt", aldus Pepping.