Manifest voor beter bestuur Bergen eindelijk besproken in de raad

BERGEN - Het heeft ruim zestien maanden moeten duren maar eindelijk is het manifest 'nieuw vertrouwen' besproken door de gemeenteraad van Bergen. Het manifest, met daarin twaalf aanbevelingen om het vertrouwen tussen de politiek en de burgers te herstellen, werd in juni vorig jaar door bewonersgroepen aangeboden aan de toenmalige burgemeester Hetty Hafkamp. Tot gisteravond werd er niets mee gedaan, tot grote frustratie van de inwoners.

Al lange tijd botert het niet tussen de verschillende bewonersgroepen, het gemeentebestuur en de politiek. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden. Het manifest bevat twaalf geboden variërend van 'neem ons serieus' tot 'geef het goede voorbeeld en verbind'.

Dat het manifest 'nieuw vertrouwen' gevoelig ligt, bleek al uit het welkomstwoord van voorzitter Meis de Jongh. Ze riep op het 'netjes' te houden en 'niet op de man te spelen'. Vanwege het coronavirus mocht er geen publiek of pers in de raadszaal plaatsnemen. Het college was wel aanwezig maar slechts als toehoorder, aangezien het deze avond om een raadsgesprek ging.

Voordat de vergadering begon was het aan de inwoners om in te spreken. Als eerste was Hans Epskamp, woordvoerder van een van de bewonersverenigingen, aan de beurt. Volgens hem wilden bewoners onder andere meepraten over de verbreding van een fietspad en de aanleg van een wandelpad, maar kregen zij steeds nul op het rekest. "Al onze brieven zijn in de onderste la beland. Er is nooit geluisterd naar de bewoners. De gemeente zendt en de burgers moeten ontvangen. Dat moet omgedraaid worden."

Olifant

Daarna was het de beurt aan Fred Mathot, die namens de gezamenlijke initiatiefgroepen de raadsleden op de korrel nam. Hij herinnerde de raadsleden eraan dat uit onderzoek is gebleken dat maar elf procent van de inwoners vertrouwen heeft in de Bergense politiek. "Zolang inwoners worden gezien als tegenstander zal dat niet stijgen. Er staat een levensgrote olifant midden in de raadszaal. Het is aan u om hem weg te krijgen."

Maar niet alle partijen zagen die olifant in de raadszaal staan. Zo vond Peter van Huissteden van de PvdA het beeld veel te eenzijdig. Hij wees erop dat er bij grote besluiten altijd voor- en tegenstanders zijn. "Er zijn ook heel veel projecten waar mensen wel tevreden over zijn. We hebben wijken aangepakt, wegen opgeknapt en heel veel zaken voor elkaar gekregen maar die geluiden hoor je hier vanavond niet. "

Werkgroep

Rob Bloemkolk van GroenLinks benadrukte in zijn betoog dat de gemeente veel kan leren van haar inwoners. "We hebben te maken met mondige inwoners die ter zake kundig zijn en waar we veel mee kunnen winnen. Dat is de afgelopen jaren niet gebeurd." GroenLinks komt dan ook met een amendement waarin gepleit wordt voor de oprichting van een werkgroep met een mix van betrokken bewoners en politici. Op 10 november wordt er verder gesproken over het manifest.