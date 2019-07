'Politieke dokter' Bernt Schneiders moet gemeente Bergen op rechte pad krijgen

BERGEN - Bernt Schneiders, die voorheen burgemeester was in Haarlem en plaatsvervangend burgemeester van Bloemendaal, heeft de opdracht gekregen onderzoek te doen naar de bestuurscultuur in Bergen.

Er is al lange tijd een vertrouwenscrisis met de inwoners. Ze vinden dat ze onvoldoende worden betrokken of gehoord bij grote projecten in Bergen en de Egmonden.

Een kennismakingsbezoek van de Commissaris van de Koning aan Bergen werd onlangs door bewonersgroepen aangegrepen om hun burgemeester een manifest aan te bieden. Burgemeester Hafkamp kreeg van hen 'twaalf geboden voor een beter bestuur' overhandigd. Een handreiking om haar, maar ook de politiek, om nieuw vertrouwen te vragen.

De opdracht in Bergen wordt gegeven door de coalitiepartijen, laat de gemeente in een persbericht weten. Arend Jan van den Beld van de VVD in Bergen zegt tegen NH Nieuws dat de crisis niet de reden is dat Schneiders nu onderzoek gaat doen. "Dat is niet de insteek."

"We willen met elkaar kijken wat we kunnen doen om de cultuur zo goed mogelijk te maken. We willen de situatie gewoon optimaal maken." De coalitiepartijen vinden het van belang dat 'een externe ervaringsdeskundige' een analyse van de huidige bestuurscultuur maakt om tot die optimale bestuurscultuur te komen.

Bestuursdokter

Schneiders werd eerder in de gemeente Bloemendaal ingezet als burgemeester om orde op zaken te stellen. Hier trad de burgemeester eind 2015 af vanwege bestuurlijke chaos. Op dat moment was Schneiders al burgemeester van buurtgemeente Haarlem.

Schneiders mag bepalen op welk moment in het onderzoek collegeleden, ambtenaren en inwoners worden betrokken. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse, kan er een vervolg aan het onderzoek worden gegeven, staat in de tekst.

Burgemeester

Schneiders maakte in januari 2016 bekend dat hij in de zomer van datzelfde jaar zou stoppen als burgemeester van Haarlem en Bloemendaal en als voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. In augustus van dat jaar werd hij directeur van het VSBfonds.

Op de facebookpagina Samen Bergen Verzetten wordt de aanstelling 'het totale failliet van de geloofwaardigheid van ons gemeentebestuur' genoemd.