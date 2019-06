Gemeente Bergen verkocht panden ver onder WOZ-waarde: "Diefstal van gemeenschapsgeld"

BERGEN - De gemeente Bergen heeft een groot aantal huurpanden ver onder de WOZ-waarde verkocht aan particulieren en vastgoedondernemers. Dat blijkt uit opgevraagde documenten door Bergenaar Fred Vos, die ook in bezit zijn van NH Nieuws en NRC.

In totaal is de gemeentekas hierdoor zo’n een à twee miljoen euro misgelopen. Onder de verkochte panden zit ook een gebouw waarin de gemeente ongeveer een miljoen euro in investeerde. Dit pand, met een WOZ-waarde van ruim acht ton, is vervolgens voor 425.000 euro verkocht aan een vastgoedbelegger uit de Quote 500.

'Veel geld misgelopen'

In totaal gaat het om vijftien panden die ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht. Veel van deze woningen werden verkocht aan de zittende huurders. Het gaat hier bijvoorbeeld om een woning met een WOZ-waarde van 147.00 euro, die voor 45.000 euro van de hand werd gedaan.

Lees hier ons uitgebreide verhaal: Vraagtekens bij lage verkoopprijzen woningen Bergen: ‘Gemeenschapsgeld door putje gespoeld’

Bergen wilde de panden verkopen omdat verhuren volgens de gemeente "niet meer tot de kerntaak" behoorde. "Dit is diefstal van gemeenschapsgeld. Er is veel geld misgelopen", zegt Vos.

Met de onderhandse verkoop van een aantal panden schond de gemeente Bergen daarnaast haar eigen regels. De gebouwen zouden volgens een nota uit 2010 aan de vrije markt aangeboden moeten worden, maar dit werd niet gedaan.