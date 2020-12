2021: een jaar om feestjes in te halen in Haarlem en omgeving?

HAARLEM - Allereerst een fantastisch, gezond, gelukkig en zorgeloos nieuwjaar toegewenst namens de Haarlem-redactie van NH Nieuws. Ondanks alle maatregelen en beperkingen konden we afgelopen jaar veel mooie verhalen maken en dat hopen we in 2021 natuurlijk ook weer te doen. Veel is nog onzeker, maar wat kunnen we ongeveer verwachten in het aankomende jaar?

In Zandvoort zal het komend jaar natuurlijk maar om een ding draaien: de Formule 1-race op zondag 5 september. Tijdens het driedaagse racefestival worden er per dag 100.000 bezoekers verwacht die vooral met de trein, bus of op de fiets zullen komen. Hotels en campings zullen vol zitten en ook de Airbnb's zijn alweer veel geboekt. Niet alleen Zandvoort wordt overspoeld, de hele regio gaat dit natuurlijk voelen.

Als het vaccinatieprogramma spoedig verloopt, wat is er dan straks allemaal mogelijk en wat misschien nog niet? Kunnen we straks weer naar musea, de muziekpodia, de restaurants en cafés in Haarlem en hebben ze allemaal hun hoofd boven water kunnen houden? Hetzelfde geldt natuurlijk voor de horeca in bijvoorbeeld Zandvoort. De seizoensgebonden strandpaviljoens mochten deze winter voor een keer op het strand blijven staan , dichtgetimmerd en wel. Hebben zij, als ze in het voorjaar weer open mogen, de zwaarste stormen letterlijk en figuurlijk kunnen doorstaan?

Natuurlijk zal het coronavirus voorlopig nog veel nieuws gaan bepalen. De vaccinaties die in januari van start gaan, de maatregelen die versoepeld of misschien wel weer opgevoerd zullen moeten worden.

Zandvoort is blij met de nieuwe datum voor de Grand Prix in 2021 - NH Nieuws

In Heemstede zou in 2020 ook een groot ' racefeest ' plaats gaan vinden, namelijk het wereldkampioenschap modelauto racen op de baan van Model Auto Club Heemstede. Ook daar zouden een paar duizend liefhebbers naartoe komen. Komt er in 2021 een herkansing?

Afgelopen jaar moest de organisatie van de Dutch Grand Prix (DGP) onder flinke tijdsdruk werken om alles op tijd af te krijgen. Het mobiliteitsplan , de bouw van de nieuwe perrons op station Zandvoort en het circuit natuurlijk zelf ook. Alles lijkt klaar te staan en de afgelopen maanden is er natuurlijk volop de ruimte geweest om de plannen te kunnen finetunen. Of gaan milieu- en natuurorganisaties nog zand in de motor strooien? Zij zijn namelijk van plan om in 2021 nog naar de rechter te stappen , omdat ze vinden dat er regels zijn overtreden tijdens de voorbereidingen.

Feestjes inhalen

In Haarlem moeten nog flink wat feestjes ingehaald worden. De Haarlemse Stripdagen bijvoorbeeld, die normaal om de twee jaar worden gehouden en komend jaar voor het eerst in een oneven jaar worden gevierd. En de stad vierde afgelopen jaar natuurlijk 775 jaar stadsrechten en dat moest noodgedwongen op een sobere manier gebeuren. Burgemeester Jos Wienen vertelde eerder al dat hij hoopte dat het verjaardagsfeest in 2021 nog eens 'dunnetjes' kan worden overgedaan.

En wat te denken van Bevrijdingspop? Het festival, wat traditioneel in de Haarlemmerhout plaatsvindt, bestond in 2020 veertig jaar. Ook dat feestje zal in 2021 waarschijnlijk worden ingehaald, maar op welke manier? Voorzitter Bernt Schneiders liet eerder al aan NH Nieuws weten dat er deze winter goed wordt nagedacht over alternatieven voor het organiseren van het festival. "Je kunt van alles bedenken: het klassieke festival, zittend op stoeltjes, staand op anderhalve meter afstand. Of misschien wel een indoor-festival waarbij we met alle culturele instellingen afspraken maken om op elk podium iets te doen."

Of komen 5 mei en misschien zelfs wel 3 september toch nog te vroeg en vieren we het bevrijdingsfeest en de terugkomst van de Formule 1 pas in 2022 op een 'normale' manier? Genoeg om te volgen en we hopen het je komend jaar allemaal te kunnen vertellen!