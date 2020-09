Bevrijdingspop denkt na over festivalvorm: coronaproof én toekomstbestendig

Vijf mei is nog heel ver weg, maar het bestuur van Bevrijdingspop komt nu al regelmatig bijeen. Alle scenario's komen op tafel, waarbij niets te gek is. "Je kunt van alles bedenken: het klassieke festival, zittend op stoeltjes, staand op anderhalve meter. Misschien wel een indoorfestival waarbij we met alle culturele instellingen afspraken maken om op elk podium iets te doen."

Bernt Schneiders en de bestuursleden laten alles de revue passeren. En dan krijgen ze nog de input van de andere vrijwilligers. Dus het bestuur wil zich nog nergens op vastleggen. "Maar het komt er dus eigenlijk op neer dat we zo'n vijf festivals moeten gaan organiseren, want op het laatste moment zullen we bepalen welke het dan gaat worden."

Hossende meute

Haarlem kende in augustus weer haar eerste festival met Haarlem Jazz & More in coronastyle. Geen grote massa mensen op de Grote Markt, maar keurig zittend klappen op stoeltjes op anderhalve meter van elk stel. Is dat een doemscenario voor de komende jaren? Of is het een keerpunt voor festivals in de stad? Want tijdens de intelligente lockdown blijken steeds meer Haarlemmers behoefte te hebben om meer kleinschaligheid en ontspannenheid in de stad, zo is de conclusie van een aantal gesprekken in debatcentrum Pletterij in samenwerking met NH Nieuws.

Ook Bevrijdingspop denkt na nu in deze coronaperiode na over de omvang van het festival, dat in de afgelopen 40 jaar enorm gegroeid is. Een menigte van 140 duizend mensen kwam op de editie van 2019 af. En dat roept al een paar jaar vragen op bij Haarlemmers. Muziekjournalist Peter Bruyn zal vanavond in een debat in de Pletterij zijn pleidooi weer houden voor een kleiner festival op 5 mei.

"Wij vinden die hossende meute eerlijk gezegd best wel leuk, want het is wel een fantastische festival waar heel veel mensen van genieten", zegt Bernt Schneiders. "maar onze missie overbrengen op zo'n groot festival is best een uitdaging", erkent ook hij. De afgelopen edities is daar al veel meer aandacht voor, bij het 'vijf voor vijf' moment op het podium, maar ook met de fotogallerij op de route naar het festivalterrein in de Haarlemmer Hout. En dus is ook het scenario met acts in bijvoorbeeld de Philharmonie voor Schneiders zeker een optie. "Met aan het begin van de act een gedicht of zo. Dan is de impact misschien wel groter."