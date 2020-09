Anonieme ruimteridders actief in Haarlem: "Belangrijk dat 't gezellig is op straat"

HAARLEM - 'Ontsaaien kost geen stuyver' staat er op de minibieb die aan een boom in het hoekje van het Stuyvesantplein in Haarlem-Noord is opgehangen. Van de één op de andere dag hing het houten kastje er, samen met lampjes in de bomen en plantjes rondom de stam. Niemand wist wie het had gedaan.

Het blijkt het werk van de ruimteridders, twee Haarlemmers (die anoniem willen blijven) op een missie om buitenruimten leuker te maken.

De ene 'ruimteridder' verwijst naar de urban guerilla in grote steden als New York. "In Haarlem kan het ook", vindt hij. "We hebben deze plek verleukt. Het was een veredelde fietsenstalling", is zijn oordeel over een uiteinde van het Stuyvesantplein.

Ontmoetingen

"Het is belangrijk dat het gezellig wordt op straat", voegt de andere 'ridder' toe. In coronatijd is het volgens hem de noodzaak duidelijk geworden "dat mensen elkaar ontmoeten op plekken waar een glimlach kan ontstaan."

Kijk hier naar de reportage waarbij de verslaggever van NH Nieuws meegenomen wordt door de ruimteridders, tekst loopt door onder de video