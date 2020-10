Ingelast Stripweekend Haarlem vervangt geannuleerde Stripdagen

HAARLEM - De Stripdagen konden deze zomer niet doorgaan in Haarlem vanwege de coronacrisis. Toch zijn er dit jaar twee grote thema's die de organisatie niet aan zich voorbij wilde laten gaan: 75 jaar bevrijding en de 775e verjaardag van de stad Haarlem. Daarom is er voor vandaag tot en met zondag een Stripweekend in het leven geroepen. "We wilden deze jubilea per se vieren", legt Yvonne Pos uit.

Een nieuw fenomeen, noemt Yvonne Pos het Stripweekend. In tegenstelling tot de Stripdagen staat bijvoorbeeld de Grote Markt niet vol met kraampjes waar stripverzamelaars hun slag kunnen slaan. Ook vanwege de coronatijd is gekozen voor een aantal binnenactiviteiten om toch het beeldverhaal te kunnen promoten dit jaar. "Misschien is het Stripweekend eenmalig. Volgend jaar willen we in ieder geval weer de Stripdagen organiseren. Maar vanwege de twee thema's van dit jaar vonden we het zonde om helemaal niets te doen."

Opvolger

Het volledige programma van het Stripweekend is hier in te zien. Vanmiddag geeft de Stripmaker des Vaderlands, Margreet de Heer, onder meer een voordracht in de Doelenzaal van de bibliotheek in het centrum. Er is geen ruimte meer over in de zaal, via de Facebookpagina van Stripdagen Haarlem is deze bijeenkomst live te volgen. De Heer gaat dan ook haar opvolger bekend maken.

Stripfans en andere belangstellenden kunnen zaterdagmiddag tussen 3 en 6 uur komen kijken in het voormalige Slachthuis waar tekenaars, schrijvers en andere kunstenaars live een beeldverhaal gaan maken over de jarige stad.

Littekens en Scherven

In het Patronaat is zondag een congres over hoe om te gaan met de Tweede Wereldoorlog in strips, in galerie 37PK zijn twee tentoonstellingen, waaronder Littekens en Scherven: een familieverhaal in stripvorm over de ervaringen van de familie van Erik de Graaf in de oorlog. Met deze tekenaar brengt Stripweekend Haarlem ook een magazine uit: Bevrijd.