Zandvoort krijgt de Formule 1, maar Heemstede het WK: "Wij hebben al een kombocht"

Ze verwachten weliswaar in Heemstede niet ruim 300.000 bezoekers zoals in Zandvoort. Maar toch, met zo'n ruim 1.000 enthousiastelingen gaat het in juli best druk worden. De internationale wereldtop komt naar Noord-Holland en daar gaat een enorme voorbereiding aan vooraf. Van het testen tot de juiste banden tot het reguleren van de verkeersstromen.

Trots

De leden van MACH zijn enorm trots dat het WK er plaats gaat vinden. "We zijn nu bezig met het vernieuwen van de sleuteltafels", vertelt voorzitter Govert Verbeke. Want net als bij de Formule 1 draait het hier allemaal om het sleutelen aan auto's om ze zo snel mogelijk te laten racen. "Ze gaan wel boven de 125 kilometer per uur", aldus Verbeke. Het snelste rondje over het circuit van Zandvoort staat op naam van Max Verstappen, die er ruim één minuut en negentien seconden over deed. Ter vergelijking, in Heemstede rijden ze rondjes van ruim veertien seconden. Je ogen kunnen de scheurende bolide(tje)s nauwelijks volgen.

Kombocht

In Zandvoort worden de verbouwingswerkzaamheden gedaan door grote bouwbedrijven. Hier in Heemstede doen de vrijwilligers het werk. Een kombocht hoeft hier niet meer aangelegd te worden, die ligt er al. "Deze kombocht heeft een hoek van ongeveer acht graden, dus is wat minder steil dan die in Zandvoort", aldus lid Pieter van Weerdhuizen. "Het voordeel van een kombocht is dat je er harder doorheen kan dan bij een normale bocht. Er zijn verschillende lijnen te nemen. Je kunt hem aan de binnenkant pakken of wat verder aan de buitenzijde van je griplijn. Dan ga je er sneller doorheen en is het mogelijk om in te halen."

Net als bij de Formule 1 zullen de kleinere modellen voor de race perfect afgesteld moeten worden. De wielen moeten zó staan, dat er perfecte grip is in de kombocht. Pieter laat met een racemodel zien hoe dat werkt. "Maar bij de Formule 1 komt er nog wel meer bij kijken, hoor", lacht hij.

Geen zandhagedissen, wel mollen

Net als in Zandvoort, is de organisatie in Heemstede met de gemeente in overleg over een mobiliteitsplan. "Parkeren blijft hier altijd een uitdaging", aldus Verbeke. Weerstand van milieuclubs hebben ze hier echter niet. "We hebben hier geen zandhagedissen of rugstreeppadden. Wel wat mollen, maar die zijn komende zomer wel weg."