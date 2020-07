Strandtenthouders blij: paviljoens mogen deze winter blijven staan

ZANDVOORT - De hoofdgebouwen van strandpaviljoens mogen dit winterseizoen blijven staan. Dat heeft minister Kajsa Ollongren vandaag bekendgemaakt. Voor Niels Priester van de Vereniging voor Strandpachters Zandvoort is het goed nieuws: "Als dit er niet doorheen was gekomen, hadden een hoop van ons het niet gehaald."

Het op- en afbreken van de strandpaviljoens kost de eigenaren normaal gesproken veel geld. "Het is per paviljoen anders, maar als ik voor mezelf spreek gaat het om ongeveer een ton qua af- en opbouw", aldus Priester. Hij runt zelf het strandpaviljoen Mango's Beachbar in Zandvoort.

Niet open

De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland had Ollongren gevraagd om in het winterseizoen niet alleen te blijven staan, maar ook open te mogen. Dat is strandpaviljoens niet toegestaan.

In het geval van Zandvoort vindt Priester dat niet erg. "Dat is bij ons nooit een optie geweest. We hebben een breed achterland, als de strandpaviljoens openblijven in het winterseizoen krijgt de horeca in Zandvoort het nog moeilijker."

Strandpaviljoens hebben hun omzet de afgelopen tijd zien kelderen. Ook nu ze open zijn is het nog lastig: bruiloften en partijen kunnen niet doorgaan door de anderhalvemeterregel.

Lobby-actie

De ondernemers trokken de afgelopen tijd regelmatig aan de bel omdat ze al weken dicht moeten blijven vanwege de coronamaatregelen. Zij dragen bij gebrek aan inkomsten kopje onder te gaan.

Eerder sloot de gemeente Zandvoort zich al aan bij de actie. De gemeente ging lobbyen bij Rijkswaterstaat voor soepelere regels.