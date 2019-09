Station Zandvoort op de schop: extra perrons en nieuwe bovenleidingen

ZANDVOORT - Het station in Zandvoort gaat de komende maanden flink op de schop. Op dit moment kan het station de verwachte drukte rondom de Grand Prix volgend jaar niet aan. Daarom worden er aan beide kanten van het spoort extra perrons gebouwd om de doorstroming van de reizigers te bevorderen.

Dat vertelt een woordvoerder van ProRail, die NH Nieuws al een tipje van de sluier kon geven over wat er de komende periode allemaal gaat veranderen. "Gisteren is de financiering rondgekomen vanuit het minsterie voor de plannen die zijn bedacht. Nu moeten er alleen nog een aantal vergunnigen worden gegeven. Maar we gaan ervanuit dat het allemaal doorgaat."

Gisteren werd bekend dat er 7 miljoen euro beschikbaar komt om de voorzieningen rondom het spoor bij Zandvoort te bevorden. Naast het bouwen van twee extra perrons, worden de bovenleidingen vervangen zodat er per uur meer treinen kunnen rijden. "Tijdens de Jumbo Racedagen konden er maximaal zes treinen per uur rijden, maar dat moeten er meer worden: zo'n 24 per uur. Dat kan alleen als er een andere stroomvoorziening gebruikt wordt", legt de woordvoerder uit.

Spoorwegovergang

Als laatste vindt het ministerie ook dat de zogeheten 'overwegveiligheid' beter moet. De woordvoerder van ProRail vertelt dat er 'in ieder geval tijdens de Grand Prix personeel bij de spoorwegovergangen ingezet gaat worden'.

De werkzaamheden zullen op korte termijn beginnen, want het doel is om het voor de Grand Prix in mei 2020 klaar te hebben. Volgens ProRail zullen er zo'n 50.000 mensen via het Station Zandvoort naar het circuit komen en daarop moet het spoor worden aangepast. Het is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen.

Kosten

Het ministerie betaalt 2,35 miljoen euro, Zandvoort en de Provincie Noord-Holland betalen ook mee. Volgens Zandvoort gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. De Provinciale Staten en de gemeenteraad van Zandvoort moeten wel nog eerst instemmen. De Vervoersregio Amsterdam betaalt ook zes ton mee.