Overheid pompt 7 miljoen euro in verbeteren spoor naar Zandvoort

ZANDVOORT - Met een investering van ruim zeven miljoen euro wordt het spoor naar Zandvoort klaargemaakt voor de Formule 1 in mei volgend jaar. Daarmee kan de capaciteit van het spoor omhoog naar de door NS gewenste 24 treinen per uur tijdens de Dutch Grand Prix. Dat heeft de staatssecretaris van Infrastructuur Stientje van Veldhoven bekendgemaakt.

Het ministerie betaalt 2,35 miljoen euro, Zandvoort en de Provincie Noord-Holland zouden hetzelfde bedrag willen meebetalen. De Provinciale Staten en de gemeenteraad van Zandvoort moeten wel nog eerst instemmen met het betalen van ieder 2,3 miljoen euro. De Vervoersregio Amsterdam betaalt ook zes ton mee.

De spoorinfrastructuur richting het strand is nu niet toegerust op bijvoorbeeld naar schatting 50.000 reizigers per dag tijdens een Formule 1-race. Er kunnen nu niet eens twaalf treinen per uur heen en weer rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Tijdens grote evenementen moet dat aantal nog verder omhoog.

Zijperrons

De ruim 7 miljoen euro is nodig om de energievoorziening op het tracé te verbeteren. Ook de zogeheten 'overwegveiligheid' moet beter en daar is geld voor nodig. Het station Zandvoort aan Zee moet bijvoorbeeld extra zijperrons krijgen om de grote stroom bezoekers sneller in en uit de trein te krijgen.

Van Veldhoven schrijft aan de Tweede Kamer dat het aantal treinen tijdens drukke stranddagen ook flink omhoog kan. Daar is in Bloemendaal juist veel verzet tegen. Vanwege overlast rond de overweg in Overveen wil de gemeenteraad unaniem dat NS het aantal treinen alleen mag verhogen tijdens evenementen die van tevoren zijn aangevraagd en tijdens de Formule 1.