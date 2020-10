'Light versie' van Haarlems 775ste verjaardag met een toost in eigen tuin

HAARLEM - Hoe vier je een verjaardagsfeest in coronatijd? Een hele opgave voor een persoon, laat staan voor een stad. Omdat Haarlem 775 jaar geleden haar stadsrechten kreeg, was het de bedoeling om dat groots te vieren. Maar het wordt een 'light-versie'.

Burgemeester Jos Wienen nodigt alle Haarlemmers uit om op 23 november om 19.00 uur het glas te heffen op de verjaardag van de stad, maar dan vanuit eigen huis, tuin, balkon of andere locatie. Maar niet, zoals bedoeld was in de eerste verjaardagsplannen, massaal op de Grote Markt.

De Haarlem 775 Toost, een toespraak van de burgemeester en de bekendmaking van de jeugdlintjes door kinderburgemeester Quinten de Lange worden live uitgezonden op de website www.verjaardaghaarlem.nl en via een livestream op Facebook.

Om de gezamenlijke Haarlem 775 Toost op afstand kracht bij te zetten worden 775 borreltassen uitgedeeld en is er een bierpakket te koop. Hiermee wordt de Haarlemse horeca gesteund.

Een echt groot feest hoopt Wienen in het voorjaar van 2021 te kunnen vieren. Een groot deel van de geplande activiteiten en evenementen worden naar die nader te bepalen datum doorgeschoven. Maar er is ook een aantal activiteiten die, omdat ze pré-corona al in gang waren gezet, wél doorgaan.

Haarlemse vlag

Zo krijgen alle winkeliers vanaf begin november een Haarlemse vlag om vanaf dat moment de stad rood te kleuren. En er is al een fotowedstrijd gestart, waarbij Haarlemmers een foto van hun wapperende vlag in kunnen sturen. Die wedstrijd wordt verlengd.

Ook de tentoonstellingen van het Archeologisch Museum '6.000 jaar Haarlem' en 'De Eerste Eeuwen van Holland' gaan nog een tijdje door. Net als het tentoonstellen van de eeuwenoude stadsrechten en topstukken in het NH Archief.

Cadeaus

En de verjaardag van Haarlem gaat ook niet voorbij zonder cadeaus op de echte feestdag. De Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk schenken een bijzonder lichtkunstwerk. Het kunstproject 'Haarlem en ik' van honderden zigzagboekjes, dat is gemaakt door de inwoners zelf, wordt op die dag ook aangeboden aan de burgemeester. En de première 'Haarlem op Film' van Erik Willems in de Filmschuur staat vooralsnog ook nog gepland op 23 november.

Gezichten van Haarlem

Verder laat de gemeente de komende periode verhalen en gezichten van de stad in beeld brengen. Zo wordt er door NH Nieuws een vierdelige tv-serie gemaakt, die ook via social media en de lokale media wordt vertoond.