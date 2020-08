Haarlemmers helpen filmmaker Erik Willems aan berg uniek beeldmateriaal van de stad

"Ook deze week kreeg ik nog materiaal binnen van Haarlemmers die filmpjes hebben liggen over vroeger", vertelt Erik. Hij deed in december een oproep aan de stadsbewoners om hem aan amateurvideomateriaal te helpen en daar werd massaal gehoor aan gegeven. "Heel apart is bijvoorbeeld dat ik van veel inwoners van Kleverpark filmpjes heb ontvangen. Vooral de molen daar is heel vaak gefilmd." De molen in de sneeuw, de molen in de herfst, een auto voor de molen, rennende kinderen bij de molen.

Het is een mooie afwisseling aan beelden en dat is ook waar de filmmaker naar op zoek is. "Het is mooi om te zien hoe de verschillende mensen keken naar de stad. De één filmde liever zijn auto in de straat, de ander zijn of haar kinderen. Zo zie je hoe de inwoners en de stad veranderen in de loop der jaren."