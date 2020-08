775ste verjaardag: 'Heel Haarlem moet rood kleuren van de vlaggen'

HAARLEM - Stel je voor: straten en pleinen in Haarlem vol met rode Haarlem-vlaggen. En dat speciaal voor 23 november, de dag dat de stad 775 jaar stadsrechten heeft. De stichting Viering Stadsrechten Haarlem roept plaatsgenoten op de vlag te kopen en buiten te hangen. Er is ook een fotowedstrijd aan verbonden.

Inzenders van de drie meest opmerkelijke of creatieve foto's van een Haarlem-vlag maken kans op een typisch Haarlems prijzenpakket bestaande uit een boek, Jopenbier, een T-shirt en vip-kaarten voor diverse feestelijke producties. Inzendingen kunnen tot 1 november worden gestuurd naar [email protected].

Volgens Hans Goes van de stichting zijn er zelfs al Haarlemmers geweest die de vlag op vakantie hebben meegenomen naar bijvoorbeeld Dubai. "Wij willen graag vlaggen op markante plekken zien of juist creatieve foto's zoals die van een vlag waar een Superman-outfit van is gemaakt."

Corona

Zonder corona waren er het hele jaar door al allerlei activiteiten geweest vanwege de verjaardag. "We wilden mensen eigenlijk vragen de vlaggen mee op vakantie te nemen en daar foto's te maken. Dat hebben we moeten aanpassen. Er zijn nog wel activiteiten in het feestweekend van 20 tot en met 23 november. Maar wel aangepast aan de RIVM-richtlijnen."

De fotowedstrijd is een beetje aangepast en bestaat dus nog wel. De organisatie wil Haarlem enthousiast maken voor het feestweekend en hoopt dat de stad dan rood kleurt. Bij VVV Haarlem op de Grote Markt is de Haarlem-vlag voor het jubileumbedrag van 12,45 euro te koop. Ook op de website Haarlemsewinkels.nl is de vlag te bestellen.