Haarlemmers maken kunstwerk van zigzagboekjes voor jarige stad: "Een soort vriendenboek"

Willemijn Faber en Cilia Tel van Artvark kwamen op het idee. Nou ja, ze kopieerden het idee van een Sketchbook Project in New York waar tienduizenden mensen een schetsboek maakten. Hoe mooi zou het zijn, dachten ze, als Haarlemmers met z'n allen iets persoonlijks zouden maken voor hun jarige stad?

Willemijn en Cilia bedachten dat het zigzagboekjes, of ook wel harmonicaboekjes, zouden moeten worden. Die kan je neerzetten en goed bekijken. Cilia: "Het moet een soort vriendenboek worden voor de stad: Een bibliotheek van kunstwerkjes. Hoe leuk zal het zijn als we met z'n allen iets doen voor Haarlem? En iedereen kan lekker zijn eigen ding doen."

Historie

Aan die boekjes is niet voor niets gedacht, want boeken horen bij Haarlem. Beroemde drukkerijen en schrijvers komen voor in de historie van de stad. "Zoals al eeuwenlang een Album Amicorum (vriendenboek) gemaakt werd ter gelegenheid van belangrijke jubilea, maken wij nu een vriendenbibliotheek met alle Haarlemmers die mee willen doen", aldus de twee.

Het project zag er eerst iets anders uit, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Zo zouden bibliotheken meewerken. Die zijn nu dicht. En sponsoren houden de hand nu meer op de knip. Toch besloten Willemijn en Cilia te blijven werken met hun idee om de stad een tijdsdocument te geven, een erfenis van de bewoners aan de stad. "We dachten: we gaan gewoon door."

Kadootje

De boekjes zijn vanaf vrijdag 17 april gratis af te halen bij het Kunstcentrum aan de Gedempte Oude Gracht van donderdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. Bij inlevering van het persoonlijke kunstwerk ligt er een kadootje klaar: Een boekje met twee stadswandelingen door Haarlem, geschreven door Bies van Ede. De illustraties zijn van Eric Coolen.

Iedereen krijgt ruim de tijd om te knutselen, schrijven, schilderen of wat dan ook aan zijn boekje. In november staat de presentatie van het kunstwerk gepland. De collectie wordt tentoongesteld in Museum Haarlem.

Mogelijk krijgen de zigzagboekjes volgend jaar ook een plek in de bibliotheken van Haarlem wanneer deze weer open zijn. De bibliotheek van Haarlem viert dan het 425-jarig bestaan.