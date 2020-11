Haarlem wordt 775 jaar: één grote rode vlaggenzee in de binnenstad

HAARLEM - "De horeca is dicht, de sfeer is wat grauw, maar we hopen dat we Haarlem op deze manier toch wat kleur kunnen geven", aldus graaf Willem II. Hij deelt samen met Floris V en jonkvrouwe Beatrijs gratis rode 'Haarlem-vlaggen' uit aan ondernemers in de binnenstad. De stad viert op 23 november namelijk zijn 775ste verjaardag en deze drie Middeleeuwse iconen zijn daar nauw bij betrokken geweest.