Zandvoort blij met Formule 1 in september 2021: 'Mét publiek en zonder zeedamp'

Ook aan het gemeentehuis van Zandvoort wappert een enorme finishvlag. Op straat is het rustig, nog niet iedereen blijkt op de hoogte van de nieuwe racedatum. "Eerst maar even afwachten hoe het met corona gaat verlopen", aldus een Zandvoorter. Peter Boot is in ieder geval vol vertrouwen. "September is een goede maand om de race te houden. Het is net na het hoogseizoen, er is dan misschien ook iets minder drukte in het dorp. En we hebben dan ook helemaal geen last van zeedamp." Gelukkig maar, want stel je voor dat Max Verstappen straks de bochten niet goed meer kan zien door het natuurfenomeen.

Rust in hotels

De hotels in Zandvoort lijken nog niet heel veel te merken van een beginnende 'Formule 1-koorts'. "We hebben een paar mailtjes en één telefoontje gekregen tot nu toe", aldus Suzanne Jansen van het Amsterdam Beach Hotel. Dat was vorig jaar wel anders, toen de race voor mei 2020 bekend werd gemaakt. Jansen maakt zich niet druk, haar hotel komt wel vol. Ze heeft ook plannen voor een Formule 1-camping en wacht rustig af wat er gaat gebeuren, of er bijvoorbeeld in september nog coronamaatregelen zullen gelden. Ook bij Hotel Keur in de Zeestraat staat de telefoon nog niet roodgloeiend. "We hebben wel wat aanvragen binnen gekregen, maar we hebben nog kamers beschikbaar", vertelt eigenaar Tom van der Veen.

Volgeboekt

Peter Boot verhuurt appartementen. Zijn telefoon stond wél roodgloeiend vandaag. "Tien minuten na het bekend maken van de nieuwe datum werd er al gebeld. We zijn al helemaal volgeboekt." Hij heeft niet de hoofdprijs gevraagd aan zijn gasten. "We willen het wel betaalbaar houden. We hebben niet de topprijs gevraagd en dat werpt nu zijn vruchten af." Hij is er in ieder geval bij in september. "We hebben kaarten voor de hoofdtribune en die behouden we gewoon."

Met publiek

Op een bankje voor het gemeentehuis zitten Marco Deen en Peter Kramer, raadsleden van respectievelijk PVV en Ouderenpartij Zandvoort (OPZ). Zij zijn ook tevreden met de nieuwe racedatum. "Prachtig, september is een mooie maand. Ik hoop dat tegen die tijd corona de wereld uit is geholpen en dat er publiek bij de race kan zijn, dat is denk ik wel een vereiste", aldus Deen.

"Laten we hopen dat het een toetje op een mooi zomerseizoen wordt", vertelt Kramer. Hij wil nog wel even duidelijk maken dat het nu niet 'politiek achterover leunen' wordt, aangezien alle plannen al waren gemaakt voor mei 2020. "Ik hoop dat deze gemeente gaat proberen dat we er als Zandvoort ook wat over aan gaan houden. En dat we niet opnieuw 500.000 euro nutteloos gaan besteden tijdens de voorbereiding." Daarmee doelt hij ondermeer op de aanleg van de nieuwe toegangsweg naar het circuit. De weg die er uiteindelijk voor zorgde dat het Zandvoortse college viel en een flinke politieke crisis veroorzaakte.