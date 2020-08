Zandvoort gaat voor Formule 1-race in 2021 mét publiek

Bij het circuit zijn ze er meer dan klaar voor, zo bleek ook vandaag maar weer tijdens een persconferentie. Zowel op als naast de racebaan zijn de werkzaamheden afgerond, heeft het circuit een nieuwe naam en heeft Zandvoort een Grade One-licentie binnen, wat inhoudt dat er een Formule 1-race mag worden gehouden.

Datum voor race mogelijk in mei

Grote vraag is alleen wanneer de Dutch GP verreden kan worden. Het is aan de internationale organisatie Formula One Management (FOM) om de racekalender te bepalen. Circuit-directeur Robert van Overdijk gaat uit van mei. "We zijn positief ingesteld en wij gaan er vanuit dat we in 2021 een schitterende race met publiek kunnen organiseren."

Of het haalbaar is met publiek door de coronacrisis moet nog blijken. Maar zonder fans ziet sportief directeur van de Dutch GP, Jan Lammers, niet zitten. "Als blijkt dat we in mei nog geen volledig evenement kunnen hebben met publiek, maar later wel, dan geven we daar natuurlijk de voorkeur aan. Wellicht dat het hele seizoen ook later begint. We moeten gewoon even afwachten wat er gaat gebeuren."