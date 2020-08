Technologiebedrijf geeft naam aan Formule 1-circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Het circuit in Zandvoort heeft een nieuwe naam: CM.com Circuit Zandvoort. Voorheen heette het Circuitpark Zandvoort en Circuit Zandvoort. Het technologiebedrijf was ook al partner van de organisatie van de Formule 1. Er is niet bekend gemaakt hoeveel geld het bedrijf hiervoor betaalt aan het circuit.

De organisatie van de Dutch Grand Prix brengt de pers vandaag op de hoogte van de jongste ontwikkelingen rond de Formule 1 en het circuit. De koningsklasse in de autosport zou in mei dit jaar terugkeren op het circuit van Zandvoort. De laatste Grand Prix op dat asfalt was in 1985.

De lichten bleven voor 2020 echter op rood staan omdat de race is afgelast vanwege de coronacrisis. In 2021 en 2022 staat de Formule 1 ook voor Zandvoort op de race-kalender. Het is nog onbekend op welke dag dat zal zijn. Pas eind dit jaar komen die data naar buiten. De organisatie van Dutch Grand Prix hoopt op een race in mei en met publiek. Vandaag werd ook bekend dat het circuit sinds juli in bezit is van de juiste licentie om een Formule 1-race te houden.