Racefans genieten van eerste F1-wedstrijd met drive-in-show op circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Met een drive-in-show op het circuit van Zandvoort werd de start van het Formule 1 seizoen in Oostenrijk vandaag ingeluid. Op maar liefst drie grote schermen konden de uitverkoren racefans het spektakel en Max Verstappen vanuit hun auto bekijken. Onder hen waren zo'n 100 zorgmedewerkers die als bedankje voor hun inzet in de coronaperiode, hiervoor waren uitgenodigd. "Het is een heel leuk dankjewel voor het ziekenhuis dat we hier mogen komen dus ik ben er heel blij mee", vertelt een medewerker van het VUMC.

drive in show op circuit bij start F1 in Oostenrijk - NH Nieuws

Met het niet doorgaan van de Formule 1 in Zandvoort, wil sponsor Heineken de start van het seizoen in Oostenrijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseerde het biermerk de drive-in-show midden op het circuit.

Onder de genodigden voor het evenement waren zorgmedewerkers uit verschillende ziekenhuizen. "We hebben gezien dat deze mensen heel hard hebben gewerkt en dan zijn het kleine dingen die we terug kunnen doen", vertelt Hans Erik Tuijt, Global Sponsorships Director van Heineken.

Bij de drive-in-show was plek voor zo'n 50 auto's en daar waren genoeg racefans voor te vinden. "Er is geloot voor de mensen die zijn gekomen, dus dat geeft aan hoeveel enthousiasme er is en hoe de Formule 1 leeft", vertelt Hans Erik Tuijt van Heineken.

Max Verstappen

De stemming zit er goed in bij aanvang van de race. De meeste bezoekers hebben goede hoop dat Max Verstappen op z'n minst een podiumplek zal bemachtigen in Oostenrijk. Maar deze droom is binnen een kwartier voorbij als blijkt dat Max wegens technische problemen na 11 rondes uitvalt. "Dit is wel echt een domper", vertelt een medewerkster van het Dijklanderziekenhuis. "Het was zo leuk, echt jammer dat hij al zo snel is uitgevallen."

De medewerkster van het VUMC vond het ondanks het uitvallen van Max, toch een spannende wedstrijd. "Ik geloof dat er maar 11 de finish hebben gehaald, dus er was veel spektakel."