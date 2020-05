Politieke crisis in Zandvoort: alle wethouders stappen op

ZANDVOORT - Na Joop Berendsen, zijn ook de Zandvoortse wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) opgestapt. Dat hebben ze vandaag in een brief aan de raad bekendgemaakt. Berendsen stapte woensdagavond al op. De Zandvoortse politiek is in een crisis beland na een felle discussie over de nieuwe toegangsweg naar het circuit.

In een brief aan de gemeenteraad schrijven wethouders Bluijs en Verheij waarom ze zijn opgestapt. Lees hier de ontslagbrief:

"In een goede samenwerking is er sprake van het geven van ruimte en vertrouwen. Helaas hebben wij moeten concluderen dat daar, mede door de gebeurtenissen van afgelopen week, in de huidige situatie geen sprake meer van is.



Afgelopen dinsdag hebt u een verklaring van het college ontvangen, waaruit reeds bleek dat er onvoldoende politiek draagvlak was om op deze wijze verder te gaan. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen, bieden wij u bij deze ons ontslag als wethouder aan. Wij doen dit met een zwaar gemoed: dat deze situatie in deze toch al moeilijke tijd is ontstaan, betreuren wij ten zeerste.



Hoewel wij ons realiseren dat het college sinds dinsdag demissionair is, zullen wij doen wat wij kunnen om ervoor te zorgen dat de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Zandvoort hier zo min mogelijk hinder van ervaren. Daarom zullen wij totdat in onze opvolging is voorzien alleen de voor de continuïteit van de bedrijfsvoering noodzakelijke werkzaamheden verrichten en zullen wij, vanuit de collegialiteit die u van ons gewend bent, zorgdragen voor een warme overdracht."