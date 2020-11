Natuurorganisaties: "Race in september beter voor natuur én rechtszaken"

HAARLEM - De Formule 1 komt volgend jaar september naar Zandvoort en daar zijn ook de natuurverenigingen enigszins 'tevreden' over. Want dat betekent in ieder geval dat het broedseizoen van de vogels niet verstoord wordt, zoals wel het geval zou zijn geweest als de race in mei zou zijn. "En we hebben nu wat meer ruimte gekregen om onze procedures bij de rechtbank door te zetten", aldus Marc Janssen van Stichting Duinbehoud.

"Het is wel teleurstellend dat er überhaupt een nieuwe datum is genoemd, want we hadden natuurlijk liever gezien dat het helemaal niet meer op de agenda zou staan", vertelt Janssen. Maar nu de Formule 1-race in het eerste weekend van september 2021 plaats gaat vinden, zien de natuurorganisaties daar ook wel wat voordelen van in. "We hebben nog verschillende procedures lopen, dus de rechter krijgt nu voldoende tijd om een afgewogen oordeel te maken." Dan gaat het bijvoorbeeld om de natuur- en omgevingsvergunningen die aan het circuit zijn verleend om de Formule 1 mogelijk te maken. Op onjuiste gronden, vinden de natuurorganisaties.

Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust sluit zich aan bij de woorden van Janssen. "We hebben nog zeven procedures lopen en de rechtbank bewoog de afgelopen tijd niet echt mee. Er is nu bijna een jaar de tijd om er opnieuw naar te kijken, dus dat komt ons niet slecht uit."

Gunstig voor natuur

"Voor de natuur is een race in september gunstiger dan in mei", vertelt Van Broekhoven. "Maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een stiltegebied blijft en dat de bezoekers er veel last van gaan krijgen", aldus Janssen.

Janssen is blij dat er volgend jaar geen broedende vogels gestoord worden, maar plaatst ook een kanttekening. "We kunnen het broedseizoen nu niet meer als handvat gebruiken om het aantal helikoptervluchten aan te kaarten." Hij verwacht niet dat het aantal vluchten nu ineens verhoogd gaat worden. "Dat staat namelijk haaks op het plan dat ze de meest groene en duurzame F1-organisatie willen zijn."

Niet tegen de Formule 1

De natuuroganisaties zijn niet zozeer tegen de Formule 1, maar ze gebruiken het evenement als onderhandelingsmiddel om het circuit te bewegen naar een duurzamere en minder overlastgevende manier van werken. "Als het circuit de gehele exploitatie duurzamer kan maken, dan mag er wat ons betreft één keer per jaar een Formule 1-race gehouden worden", vertelt Janssen. "Ons belangrijkste punt is de herrie. De obstakels die het geluid nog enigszins tegen hielden zijn afgevlakt en de nieuwe baan is deels hoger komen te liggen. De herrie neemt daardoor alleen maar toe", aldus Van Broekhoven. "Er kan makkelijk iets aan de uitlaten van die auto's gedaan worden, maar we voelen tot nu toe een weigerachtende houding om daar iets aan te doen."