Zorgen in de regio: is Formule 1 niet maatje te groot voor Zandvoort?

ZANDVOORT - In de buurgemeenten van Zandvoort zijn steeds meer twijfels of de kleine badplaats de omvangrijke Formule 1 wel aan kan. Ook in de eigen gemeenteraad gaan stemmen op dat het wereldevenement te groot is en dat hulp van buiten nodig is.

In Haarlem en Bloemendaal hebben de gemeenteraden moties aangenomen waarin om een regisseur mobiliteit wordt gevraagd bij de provincie Noord-Holland en het Rijk. Deze persoon wordt regisseur, kwartiermaker of commissaris genoemd.

Onorthodox

Volgens de politici moet worden voorkomen dat de regio wordt 'platgelegd' door de verkeersstromen rond het evenement op circuit Zandvoort in mei 2020. "Een onorthodoxe actie is hard nodig." Er is een persoon nodig die overzicht houdt.

Lees ook: NH Nieuws Panel: gemengde reacties op komst Formule 1 naar Zandvoort

De eerste Dutch Grand Prix is over tien maanden en de tijd dringt. "Wij maken ons grote zorgen over de voortgang van de organisatie van de Formule 1", zei Lex Oude Weernink (D66) gisteravond in de Bloemendaalse raad bij het indienen van een even later aangenomen motie. "Er is nog geen mobiliteitsplan en wat ons betreft is het twee voor twaalf om tot een oplossing te komen voor de verkeersstromen van en naar Zandvoort."

Regie

De strekking van de D66-motie was in alle vier gemeenten bijna hetzelfde. Alleen de raad in Heemstede nam de motie niet aan omdat ze die overbodig vindt. D66 geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor mobiliteit in onze regio ligt bij een zeer groot aantal instituties: gemeenten, provincies, vervoerregio Amsterdam, Prorail, NS en het Rijk. "De regie over die mobiliteit moeten we niet bij één gemeente leggen", verwees Oude Weernink naar Zandvoort.

Er is niet altijd even veel vertrouwen dat Zandvoort in zijn uppie de belangen van iedereen vertegenwoordigt. Zoals Bloemendaals raadslid Herbert Faber het zei: "Zandvoort is als een kind dat met een bal speelt. Het heeft alleen maar oog voor zichzelf en de bal en niets daarbuiten."

Vlees

De Zandvoortse wethouder Ellen Verheij heeft de touwtjes in handen en geeft die niet graag uit handen. De gewenste kwartiermaker, lobbyist, regisseur of commissaris is volgens haar niet nodig. Dat kost alleen maar tijd en extra geld. Maar, zegt ook de gemeenteraad in Zandvoort, neem toch maar iemand van buiten aan die het overzicht houdt. Dit in samenspraak met de provincie en Rijk. Of, zoals in Bloemendaal werd gezegd: Zandvoort wordt anders te veel de slager die zijn eigen vlees keurt.

Komende woensdag praten de gemeenten, provincie, Prorail en NS over de mobiliteit en Formule 1.

Meer nieuws uit Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Spaarndam? Kijk op nhnieuws.nl/haarlem