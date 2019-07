NH Nieuws Panel: gemengde reacties op komst Formule 1 naar Zandvoort

ZANDVOORT - De leden van het NH Nieuws Panel zijn enorm verdeeld als het gaat om de terugkeer van een Formule 1-race naar Zandvoort. Waar de raceliefhebbers niet kunnen wachten, vinden tegenstanders het juist onbegrijpelijk dat in een tijd waar we volop bezig zijn met klimaatverbetering zo'n evenement wordt omarmd.

Van de 1300 deelnemers is 49 procent in redelijke tot zeer hoge mate enthousiast. Zestien procent is dat nauwelijks, terwijl een derde helemaal niet enthousiast is. Opvallend, omdat iets meer dan de helft zegt wel liefhebber van Formule 1 te zijn.



Circuitbezoekers komen voornamelijk met de fiets

Van de raceliefhebbers zegt 16 procent naar het circuit te gaan. Anderen kijken het op tv, en bijna de helft weet het nog niet. Op de vraag hoe ze naar het circuit komen zeggen de meesten (30 procent) met de fiets, gevolgd door het openbaar vervoer (27 procent) en de auto.



De gemeente Zandvoort meldde vandaag dat meer dan een derde tot de helft van de Formule 1-fans aangegeven heeft bij de organisatie van de Dutch Grandprix met de trein te reizen. Bij inschrijving moesten de fans registreren hoe zij volgend jaar mei bij het circuit denken te komen. Een derde denkt aan de fiets of de benenwagen als transportmiddel.



Geen overheidsgeld naar F1

En daar kom je gelijk bij één van de grote zorgen: bereikbaarheid. Want er wordt door veel mensen gevreesd voor lange files die reiken tot ver buiten Zandvoort. Bijna tweederde verwacht grote problemen. Maar op de vraag of de overheid geld mag uittrekken, bijvoorbeeld om de bereikbaarheid aan te pakken, zegt bijna de helft (47 procent) dat er geen euro belastinggeld mag worden besteed aan Formule 1. Een deelnemer uit Heemstede zegt het kort maar krachtig: "Krankzinnig om daar overheidsgeld voor uit te trekken"



Lees ook: Terugkijken: dé persconferentie van de Grand Prix in 2020

Er worden zo'n 200.000 bezoekers verwacht en het festijn trekt wereldwijd tientallen miljoenen kijkers. Toch is er onder de panelleden ernstige twijfel of de Dutch Grand Prix ook geld gaat opleveren. Ongeveer de helft denkt van wel, een even grote groep van niet. Wel denkt een kleine meerderheid dat de race goed is voor het imago van Nederland. "Ik ben blij dat F1 eindelijk weer terug is in ons Kikkerlandje en dat Zandvoort weer mag opbloeien naar het mooie strandplekje welke zij ooit was, 35 jaar geleden toen ze doodbloedde na het vertrek van F1", zegt Marianne uit Haarlem.



Klimaat

Veel tegenstanders snappen er niets van dat in een tijd waar volop gewerkt wordt aan beter klimaat, Formule 1 wel naar Zandvoort mag komen. "Het is te gek voor woorden dat de burgers op kosten worden gejaagd in verband met alle milieumaatregelen en dat hier de vervuiling juichend wordt toegestaan", schrijft panellid P. Oosterhuis uit Zaanstad. Toch vindt 54 procent het kllimaat uiteindelijk geen reden om het evenement te weren.



Wat de deelnemers wel belangrijk vinden is dat rekening wordt gehouden met de klachten van Zandvoorters. Driekwart van de panelleden vindt dat dit in redelijke tot zeer hoge mate moet gebeuren.



Ook meepraten over onderwerpen?

Alle resultaten van het onderzoek kun je hier op je gemak nog even terug lezen. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws Panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.

Verantwoording

Onder de 2.950 leden van het NH Nieuws Panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen een Formule 1-race in Zandvoort. In totaal deden 1.300 mensen mee aan het onderzoek.