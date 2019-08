Grand Prix komt naar Heemstede: Grote prijs voor kleine auto's

HEEMSTEDE - Niet alleen Zandvoort, ook Heemstede heeft een racecircuit. Modelauto Club Heemstede (MACH) maakt zich daar op voor het jaarlijkse hoogtepunt: het Nederland Kampioenschap komende zondag. En volgend jaar komt de (betaalde) wereldtop naar het circuit voor het WK.

De bolides zijn modelauto's die op een schaal van één op tien zijn gemaakt. Maar vergis je niet: ze kunnen met 130 kilometer per uur racen. En het NK zondag moet worden beschouwd als de Grand Prix van Heemstede. De auto's trekken langs de zeven circuits van Nederland en de racer met de meeste punten van zeven races is Nederlands kampioen. Er wordt in meerdere klassen geracet.

Lees ook: 'Raceteam' van Montessorischool Beverwijk hard in training voor belangrijke wedstrijd

Racen met modelauto's komt dichter in de buurt van de echte Formule 1 dan je zou denken. Patrick de Wit van MACH legt uit: "Tot verbazing van de meeste buiten onze wereld we doen ook aan banden warmen. We smeren de banden voor extra grip en vervolgens verwarmen we ze van 50 tot 60 graden ligt aan de omstandigheden. Er wordt vervolgens omgeroepen dat je race gaat beginnen. Lopend naar de verhoogde stelling begint de adrenaline op te spelen. We doen nog een warm up-lap en vervolgens begint het aftellen."

Piepen

Racers met modelauto's lopen nog al eens tegen vooroordelen aan. Zo worden de modellen meer als speelgoed dan als een sport gezien. Patrick: "Mensen zeggen wel eens: wat kinderachtig. Dan zeg ik: kom maar eens kijken. Daarna piepen ze wel anders."

Oordeel zelf. Kijk hier maar eens hoe hard die auto's gaan. Tekst gaat verder onder de video:

Belangstellenden kunnen zondag gratis komen kijken. Bezienswaardig is alleen al het circuit zelf. Een paar jaar geleden helemaal gepimpt tot een echt circuit, op schaal dan. "En is nu een geasfalteerd traject vol meetsensoren, met grote en kleine bochten en een recht stuk waar snelheden van 130 kilometer per uur worden gehaald. De zwarte vegen op het wegdek van de bandjes laten De Ideale Lijn zien voor de beste tijd. Iets te ver op de curb en de auto ligt in het gras."

Spanning

Racefans in het groot zouden zich ook kunnen vergapen aan de kleine bolides, denkt Patrick: "Het leuke aan de hobby is de snelheid, spanning en uitdagingen om de auto zo goed mogelijk af te stellen. Het is een beetje F1 alleen dat heel klein. Elke kleine detail telt je mag niks over het hoofd zien of je verliest weer 0.1 sec per ronde."