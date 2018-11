Hoe is het met... Erik Heijblok

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-doelman Erik Heijblok, die prijzen won met AZ en Ajax, maar dan wel altijd als reservedoelman. Nadat hij was gestopt met keepen voor FC Volendam, is Heijblok keepers gaan trainen.

"Ik ben keeperstrainer in de jeugdopleiding van Ajax geworden, op De Toekomst", vertelt Heijblok. "Dat is fulltime en het is m'n vierde seizoen. Ik train de keepers van onder 17 en onder 19, afwisselend onder 16 en ook wel eens Jong Ajax tussendoor. Daar ben ik terecht gekomen nadat ik was gestopt bij FC Volendam. Je blijft in de sport, met mensen die het uiterste eruit willen halen. Dat blijft fantastisch."

Heijblok heeft onder de lat gestaan bij veel Noord-Hollaandse clubs. "Ik heb jaren bij Hollandia gespeeld, in de hoogste amateurdivisies. Daarna vier jaar bij Haarlem, een jaartje bij Ajax, een jaartje bij De Graafschap, vijf jaar bij AZ en nog twee maanden bij FC Volendam."

Reservedoelman

Opvallend aan de carrière van Heijblok is dat hij veel jaren heeft doorgebracht als reservedoelman. Voor zowel AZ als Ajax heeft de Noord-Hollander geen enkel competitieduel gespeeld. Vond hij dat lastig? "Zeker. Maar dat is ook waar je voor kiest en het hangt er ook een beetje vanaf in welke fase van je loopbaan je zit. Ik was dertig en ik had vier jaar bij Haarlem gespeeld. Toen was het óf Mister Haarlem worden, óf een stap omhoog maken, óf terug gaan naar een maatschappelijke functie."

Ajax

"Uiteindelijk krijg je dan een kans om naar Ajax te gaan op je dertigste, met zeer weinig bagage", vervolgt de oud-doelman. "Dan maak je die keuze, om dat mee te maken, beter te worden en met de beste spelers van Nederland te mogen trainen. Dan is dat een bewuste keuze. Natuurlijk weet je tegelijkertijd dat je dan niet gaat spelen."



Avontuur

Tijdens de Ajax-periode van Heijblok was Maarten Stekelenburg namelijk eerste doelman van de Amsterdammers. "Daar kon ik niet in mee en dat wist ik ook van tevoren", is Heijblok realistisch. "Het was dan ook een bewuste keuze om niet te gaan voor spelen maar meer te gaan om ontwikkeling en avontuur. Uiteindelijk wel een bekerwedstrijd gespeeld, maar geen competitieduel. Ik ben er evengoed hartstikke trots op."

Waar de geboren Wieringer ook trots op is, is de bekerwinst met AZ. "Dat was heel speciaal. Zeker omdat we een ontzettend moeilijk seizoen hadden onder Gertjan Verbeek. Mijn rol was minimaal, maar ik heb het wel heel bewust meegemaakt. De prijs is heel speciaal, omdat ik er in de laatste fase van het seizoen bij ben gekomen. Ik was eerst uit de groep en daarna ben ik er weer ingekomen."

Fantastische happening

De doelman ziet de prijs ook als een hoogtepunt uit zijn loopbaan. "Het was een geweldige dag om mee te maken, een fantastische happening. Een tastbare prijs met een relatief kleine club. Dat was geweldig."

