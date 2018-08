Hoe is het met... Nicolien Sauerbreij

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met de 39-jarige Nicolien Sauerbreij, die olympisch goud won in Vancouver (2010) op de snowboard. "Dat geeft altijd kippenvel. Elke keer weer."

"Grappig genoeg word ik er toch wel wekelijks aan herinnerd"", vertelt Sauerbreij over haar gouden medaille. "Doordat iemand een leuke opmerking maakt of laatst zat ik in de auto en toen kwam het fragment weer voorbij. Dat is gewoon puur kippenvel."

De gouden plak van de Amsterdamse ligt in een rommelhokje. "Die medaille blijft een koud ding. Daar kun je weinig mee. Maar de emoties die je op foto's ziet en vanuit fragmenten hebt, die zijn natuurlijk heel veel waard. Het ongeloof op je gezicht en wat je er allemaal voor hebt moeten doen. Dat geeft vooral de emotie. En ik heb natuurlijk niet voor niks een deel van mijn medaille gebruikt om er uiteindelijk een ring van te maken. Waardoor je er wel meer gevoel bij krijgt."

Toch ligt de medaille niet alleen maar stil. "Ik neem 'm wel altijd mee als ik bijvoorbeeld voor bedrijven mijn verhaal mag delen. Bij mensen komt er veel los als ze zo'n gouden medaille in hun handen hebben."

De grote vraag is echter: hoe gaat het nu met Nicolien? "Uitstekend! Ik ben voor mezelf bezig. Ik heb met mijn zus een eigen bedrijf in de sportmassage. Dat is super leuk, ik geniet van elke klant die ik heb. We hebben topsporters, mensen die een druk bestaan hebben en bijvoorbeeld geestelijk zwaar beperkte klanten. Verder geniet ik van de zomer. En de winter gaan weer knallen met Eurosport."

Snowboarden heeft ze al een tijdje niet gedaan. "Heel eerlijk, na Vancouver heb ik nog twee keer mijn snowboard aangeraakt. En daarna nooit meer. Ik ben bijna twintig jaar actief geweest in de topsport. Alleen maar bezig met details om beter te worden. Toen ik stopte raakte ik zes kilo spiermassa en kracht kwijt. Dan moet je genoegen nemen met halve bochten..."

"Maar ik kan skiën en daarin groeien", vervolgt de winnaar van Nederlands' honderdste gouden olympische medaille. "Bezig zijn met je materiaal en je techniek blijft gewoon heel erg leuk."

Dat ze olympisch kampioen werd, was het hoogtepunt in haar carrière. Toch wil Sauerbreij nog twee momenten aanhalen. "De eerste keer dat ik mij plaatste voor de Spelen en toen ik bij de wereldbeker op het podium stond. Dat was de bevestiging van: als poldermeisje kun je horen bij de top in een sneeuwsport. Dat heeft veel euforie gegeven", aldus de sportvrouw van het jaar 2010.

