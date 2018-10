Hoe is het met... Barry van Galen

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Barry van Galen, die begon met voetballen bij FC Haarlem en later liefst negen seizoenen bij AZ speelde.

"Ik mag niet klagen, het gaat super", stelt Van Galen. "Zowel privé als sportief. Ik zit nog steeds in de voetballerij, bij AZ natuurlijk. Daar ben ik nu bezig aan mijn twaalfde jaar als scout. Het gaat hard in het leven."

Van Galen, geboren in Haarlem, speelde tijdens zijn loopbaan eerste twee seizoenen in de eerste divisie bij FC Haarlem. "Daarna ben ik naar Roda JC gegaan. Daar heb ik prachtige jaren gehad. Toen een jaartje NAC, dat was geen goede tijd.. Toen heb ik negen jaar bij AZ gevoetbald en ik heb nog twee wedstrijden bij het Nederlands elftal gezeten."

Oranje

De eerste keer dat Van Galen mee mocht met Oranje zat hij op de bank. "Dat was Nederland - Brazilië in '96 tijdens de opening van de ArenA. Toen viel ik helaas niet in. De tweede keer was Andorra-uit, in het stadion naast het Barcelona stadion. Fantastisch, dat blijft natuurlijk het mooiste dat er is. Al was het maar Andorra. We hadden met 0-3 gewonnen. De wedstrijd was niet best, maar dat maakt niet uit. Dat haasje dat je krijgt als je debuteert bij Oranje en het shirt van de wedstrijd liggen nog steeds in de kast."

Alkmaarderhout

Van Galen, die de bijnaam De Geniale Gek draagt, maakte het allerlaatste doelpunt in de Alkmaarderhout. "Ja, dat was de afscheidswedstrijd in de Hout. Toen maakte ik de laatste, dat was wel bijzonder. Ik ben een man van de Hout. Het was oud, maar het heeft natuurlijk zijn charmes. Ik hou van oud, niet van moderne dingen. Er moest natuurlijk wel een nieuw stadion komen, want dat kon niet anders. Maar iedereen weet wel wat ik bedoel."

De wedstrijden bij het Nederlands elftal waren voor de Haarlemmer niet de enige hoogtepunten in zijn carrière. "Ook de wedstrijd in de Europa Cup tegen Sporting Lissabon, die we verloren in de laatste minuut. Dat was jarenlang een dieptepunt, maar het is ook wel een hoogtepunt geworden. Op een gegeven moment denk je: 'het was ook mooi'. Al die Europa Cup-wedstrijden.."

Luinge

Tenslotte wordt Van Galen nog even herinnerd aan het incident met scheidsrechter Roelof Luinge, die een stomp in zijn maag kreeg van de oud-voetballer nadat hij zijn tweede gele kaart ontving tegen Feyenoord. "Bijna nooit meer gezien, ik geloof één keer", lacht van Galen. "Weetje wat het is: dat gebeurt met voetbal. Ik kon iedereen wel doden tijdens de wedstrijd. Ik speelde negentig minuten om te winnen en dan moest alles wijken. Daarna drink je een biertje en dan is het over."

