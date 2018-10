Hoe is het met... Milan Berck Beelenkamp

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Milan Berck Beelenkamp, die voor onder andere Ajax, FC Volendam en HFC Haarlem speelde.

"Ja, het gaat helemaal goed met me", vertelt Berck Beelenkamp. "Ik werk in Utrecht bij Theo Pouw. Daar wordt heel veel verontreinigde grond en dergelijken naartoe gebracht. Daar zit ik op de afdeling Milieu en doe ik de acquisitie." Dat is dus heel iets anders dan voetbal voor de oud-verdediger. "Dat klopt. Ik heb natuurlijk het failissement van Haarlem meegemaakt. Daarna heb ik er eigenlijk bewust voor gekozen om twee jaar even een soort van rust te nemen."

"Ik ben wel verder gaan voetballen bij ARC in Alphen aan de Rijn, die speelden hoofdklasse en topklasse", gaat hij verder. "Na twee jaar had ik wel zoiets van 'het is allemaal wel leuk en aardig dat je vrij bent, maar de muren komen ook op je af en je vrienden zijn allemaal aan het werk', dus toen ben ik de maatschappelijke wereld ingerold. Daar heb ik eerlijk gezegd niet zoveel moeite mee gehad."

Buitenland

Naast de drie Noord-Hollandse clubs speelde de Haarlemmer ook nog bij De Graafschap, KV Mechelen (België) en het Italiaansen Genoa. Berck Beelenkamp: "Als ik er zelf op terugkijk dan mag ik niet klagen en dat hoor je mij ook zeker niet doen. Achteraf kan je je wel eens afvragen of het wel verstandig was om op je twintigste al naar het buitenland te gaan. Maar andere kant kan je je ook afvragen of je die kans later nog eens zou hebben gekregen. Dus daar snijdt het mes aan twee kanten, vind ik."

"Misschien heb ik er niet uitgehaald wat erin zat. Ik vond het voetbal leuk, het trainen, de wedstrijden. Maar als ik er klaar mee was, dan was het ook even klaar. Dan wilde ik andere dingen doen. Ik vond dat er - buiten het leven als voetballer zijnde - ook nog andere dingen waren, zoals familie en vrienden."

Plaatselijke SV

Ondanks dat Berck Beelenkamp momenteel 41 jaar is, speelt hij naast zijn werk ook nog voetbal. Wel op een paar niveautjes lager dan het betaalde voetbal. "Ik speel nog hier in Zandvoort, bij de plaatselijke SV. Dat doe ik nog met veel plezier, moet ik zeggen. Het is natuurlijk niet meer het niveau van voorheen, we spelen nu tweede klasse. Ik vind het prima, lekker in de buurt en twee keertjes trainen in de week. Helemaal goed!"

