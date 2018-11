Hoe is het met... Rowin van Zaanen

"Ik ben vier jaar geleden gestopt met voetballen", vertelt de in Amsterdam geboren van Zaanen. "Dus ik ben veertien jaar actief geweest als profvoetballer. Toen ik ben gestopt heb ik een eigen videoproductiebedrijf gestart, 11 Shots Media. Die naam heeft een beetje met mijn oude rugnummer elf te maken. Ik ben nu ruim drie jaar onderweg met mijn eigen bedrijf en maak bedrijfsfilmpjes, promotiefilmpjes, bruiloften, noem maar op. Ook zit ik in de voetbalwereld, dus schiet ik ook wel eens wat dingen voor voetballers."

Volendam

Van Zaanen kwam relatief laat bij Volendam terecht. "Vanaf de B-jeugd, dus ik denk dat ik vijftien was. Uiteindelijk heb ik de jeugdopleiding doorlopen en kwam ik in het eerste. Daar heb ik acht jaar gespeeld en ik heb twee keer de 'heen en weer' meegemaakt: promoveren en degraderen. De eerste keer was via de play-offs en toen maakte ik eigenlijk net mijn debuut. De tweede keer werden we kampioen onder het bewind van Stanley Menzo. Toen was ik basisspeler."

Toeval

De manier waarop de linksbuiten bij Volendam kwam, was toevallig te noemen. "Ik ben geboren in Amsterdam en ben opgegroeid in de omgeving", zegt Van Zaanen daarover. "Ik heb in Amsterdam-Noord bij DWV gespeeld en in die tijd had je de districtselftallen waar ik in speelde. Toen gaf een trainer, die ik nog kende van die tijd, mij op een gegeven moment de kans om naar FC Volendam te gaan. Die kans heb ik aangenomen omdat ik toen in Monnickendam ging wonen. Dus dat kwam goed uit, en het leek mij mooi om voor FC Volendam te spelen."

Hoogtepunt

Mooi bleek het uiteindelijk ook te zijn, want Van Zaanen promoveerde twee keer met Het Andere Oranje. Hij noemt het kampioenschap het hoogtepunt van zijn carrière. "Ik was basisspeler in dat jaar en maakte dat seizoen twaalf goals, dus had toch wel een behoorlijk aandeel. Jack Tuyp was natuurlijk dé man tijdens dat seizoen met meer dan dertig doelpunten. Maar Abdelhali Chaiat, ik, Boy Deul en Bernard Hofstede hadden ook alle vier wel rond de twaalf goals gemaakt. Dus we hadden gewoon een heel goed seizoen gedraaid, en voor mij persoonlijk is dat wel echt het hoogtepunt."

