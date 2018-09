Hoe is het met... Alami Ahannach

BEVERWIJK - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met de 48-jarige Alami Ahannach, de voormalige profvoetballer die speelde bij Telstar, MVV en FC Emmen. "Een van de hoogtepunten was het kampioenschap met MVV, waardoor we promoveerden."

Een ander hoogtepunt was voor Ahannach het uitkomen voor de nationale ploeg van Marokko. "De eerste wedstrijd was tegen Armenië, die wonnen we met 6-0. De tweede was tegen Egypte met Ruud Krol als bondscoach, die wonnen we met 2-0. Daarna zouden we tegen Brazilië spelen maar toen raakte ik geblesseerd."

Ahannach was ook assistent-trainer bij Telstar onder Michel Vonk en hij stond daarvoor vijf jaar aan het roer bij FC Chabab, waar hij leuke en minder leuke tijden meemaakte. "Ons werd wel vaak onrecht aangedaan als club. Overal waar we kwamen stonden we al met 1-0 achter, met name door de scheidsrechters."

"Ik heb het nu naar mijn zin als trainer bij De Kennemers, een derde klasser, en af en toe rij ik nog op de bus bij Connexxion."

