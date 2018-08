Hoe is het met... Theo Timmermans

VOLENDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met de 28-jarige doelman Theo Timmermans, die plotseling verdwenen was uit het betaalde voetbal. "Dat had te maken met uitdagingen en met mezelf."

Theo Timmermans was van 2013 tot 2015 keeper bij FC Volendam. Daarna verdween hij uit het zicht van veel mensen. "Ik ben nu bezig met wat ik leuk vind", vertelt hij in NH Sport. "Ik ben nu keeper bij vv Heerenveen, de amateurtak. Ik ben ook trainer-coach van de onder-17 van vv Heerenveen en werk als orderpikker bij een webshop. Ik wil me verder ontwikkelen in het trainer/coachvak."

Timmermans speelde in de jeugd bij FC Groningen, één jaar A-junioren en beloften. "Toen ben ik naar Veendam gegaan en heb ik een jaar in mezelf geïnvesteerd door twee keer per week mee te trainen. Daarna kon ik een profcontract tekenen voor een jaar met een optie voor nog een jaar." Helaas voor Timmermans ging Veendam failliet in april 2013.

"Ik heb toen meegetraind bij sc Heerenveen en daarna heeft Volendam mij opgevist en daar ben ik twee jaar geweest. Daarna was ik een jaar lang zoekende er kwam niks op mijn pad en ik kon zelf ook niks creëren. Ik heb nog een jaar bij Spakenburg gespeeld, maar dat was een eind rijden, dus dat was eigenlijk gekkenwerk. Toen nog weer even een jaar terug naar de basis naar Garijp in Friesland waar ik ooit ben begonnen. En nu dus bij vv Heerenveen. Hartstikke leuk."

Timmermans haalde een hbo-diploma in sportmanagement. "Daardoor leer je ook heel veel over de sportwereld. Ik zat eigenlijk elke dag in een bepaalde uitdaging om weerstanden op te zoeken. Uiteidelijke kwam ik voor mijn gevoel niet verder en daarom heb ik toen mijn contract niet verlengd bij Volendam."

"Ik ben nog naar het United Kingdom geweest en heb nog met Advocaat gesproken, maar er zat niet iets bij dat ik dacht daar wordt ik blij van", vertelt Timmermans nog.

Gevraagd naar het hoogtepunt van zijn carrière moet hij lang nadenken. "Toen wij met Volendam in de ArenA speelden, dat was wel mijn hoogtepunt", zegt hij uiteindelijk.

