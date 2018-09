Hoe is het met... Henk Wisman

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met trainer Henk Wisman. "De promotie met FC Volendam naar de eredivisie is toch wel het mooiste wat ik heb meegemaakt."

Jaren geleden zei Wisman: "Mijn cv, daar hoef ik niet meer aan te werken. Ik moet het vooral leuk vinden, ik moet er een uitdaging in zien en ik moet perspectief hebben. Als aan die drie voorwaarden wordt voldaan, kan ik daar plezier in vinden en dan is het prima."

En dat geldt nog steeds voor de Amsterdammer die in de jeugd van Ajax speelde en later bij FC Amsterdam en SC Amersfoort. Daarna begon hij zijn trainersloopbaan. "Ik werk nu bij de amateurs van Ter Leede. Als je van je hobby je werk kan maken en dat inmiddels al 35 jaar doet, dan moet je daar tevreden mee zijn en ik vind er nog steeds veel plezier in."

Inmiddels werkt Wisman al ruim 30 jaar fulltime als trainer. "Voor ik het betaalde voetbal inging werkte ik bij amateurclubs als Quick Boys en Rijnsburgse Boys. Daarna was ik trainer bij Volendam, Den Bosch, Fortuna Sittard, Almere City, bondscoach in Armenië en ik heb ook nog een half jaar gewerkt in Thailand bij Chiangrai United. Dus ik heb gewerkt op allerlei niveaus en het zijn het mooie avonturen geweest."

"In Armenië ben ik terecht gekomen via Ton Pronk, die regelde als hoofdschout van Ajax de transfer van Edgar Manchurian. En zo kwam het verzoek vanuit Armenië voor een Nederlandse bondscoach. Ik was nogal bevriend met Ton Pronk en die beval mij aan. Toen heb ik een gesprek gehad met die mensen en ben ik een keer uitgenodigd, ik ben een weekje op bezoek geweest om te kijken in Jerevan en toen zijn we er uiteindelijk uitgekomen."

Uiteindelijk werkte Wisman een jaar in Armenië. "Naar alle tevredenheid. We hadden behoorlijke resultaten voor een klein land als Armenië. Naast het werk als bondscoach werkte ik met Johan Steur ook bij Pyunik, een van de clubs daar. Daar werden we landskampioen mee en wonnen we de Super Cup. En met het Armeens elftal deden we het ook niet slecht met onder andere Nederland en België in de poule."

Toch vertrok Wisman na een jaar uit Armenië. "Ik ben weggegaan omdat we er niet uitkwamen voor een vervolg. Ik wilde de randvoorwaarden wel wat verbeterd zien. Mijn eigen voorwaarden waren prima, dat was geen enkel punt. Maar de randvoorwaarden, zoals het veld waar ik moest trainen, accommodaties etc. daar kwamen we niet uit. Uiteindelijk heb ik besloten om toch niet verder te gaan, hoewel er beiderzijds tevredenheid was."

We vragen iedere week ook naar het hoogtepunt uit iemands carrière: "Dat was toch wel de promotie met FC Volendam naar de eredivisie. Als je dan met de Heen-en-weer de Dijk op gaat en je ziet de beleving in het dorp dat is prachtig. Ik denk dat dat toch wel een van de mooiste momenten was, buiten het kampioenschap in Armenië met Pyunik."

