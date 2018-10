Hoe is het met... Eddy Putter

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Eddy Putter, die onder andere bij FC Volendam speelde. Tegenwoordig leidt hij een behoorlijk ander leven.

De loopbaan van Putter kwam onverwachts ten einde. "Ik raakte geblesseerd aan mijn enkel in een van de laatste wedstrijden bij FC Dordrecht", vertelt hij. "Ik zou het seizoen daarna naar Nieuw-Zeeland gaan, maar ik ben nooit meer hersteld van die enkelblessure. Drie keer geopereerd, en toen was het eigenlijk gewoon klaar."

Hoe de ex-voetballer in Nieuw-Zeeland terecht kwam? "Ik wilde graag naar het buitenland toe en mijn vrouw die studeerde toen nog", zegt Putter daarover. "Die wilde ik graag mee hebben, dus een Engelstalig land lag voor de hand. Dan heb je redelijk wat keuze, maar ook weer niet zo heel veel. Dus voor het avontuur heb ik toen mijn zaakwaarnemer aan het werk gezet. Die kwam toen met Nieuw-Zeeland aan."

Proefstage

Ondanks dat hij daar dus uiteindelijk niet heeft gespeeld, is hij er wel even geweest. "Ja, om een proefstage af te werken. Toen had ik al een maand niet meer gevoetbald en was eigenlijk net een beetje hersteld van mijn blessure. Bij de eerste training schoot het weer in m'n enkel en toen heb ik de rest van de dagen niets meer kunnen doen. Toen zat ik daar in m'n eentje, in het winderige Wellington... Dat was wel treurig."

Modellenwerk

Veel spelers weten niet precies wat ze willen doen nadat ze stoppen met voetballen. Ook Putter had daar een beetje last van. "Ik wist niet wat ik wilde doen. Ik zat wel een klein beetje in het modellenwereldje, heel iets anders dus. Ik kwam met iemand in gesprek en die heeft mij voorgesteld bij een modellenbureau. Toen heb ik vier jaar full time modellenwerk gedaan. Ook heb ik toen mooi even de tijd gehad om te kijken wat ik precies wilde. Het is uiteindelijk Fysiotherapie geworden. Vier, vijf jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding. Vorig jaar ben ik afgestudeerd."

PSV

Putter ziet zijn doelpunt voor Volendam tegen PSV als een van de hoogtepunten van zijn carrière. "Ik ben gekocht door RKC en ik wilde graag nog een seizoen bij FC Volendam voetballen, omdat ik daar redelijk zeker was van een basisplaats. Toen ben ik in de winterstop overgegaan omdat ze een probleem hadden met de spitsen in Volendam. Toen scoorde ik tijdens de derde wedstrijd de winnende goal tegen PSV. Die blijven altijd wel bij!"

