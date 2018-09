Deel dit artikel:













Hoe is het met... Gert Aandewiel Foto: Pro Shots/Toin Damen

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met trainer Gert Aandewiel, die zelf speelde voor onder andere FC Volendam en Sparta en vervolgens bij verschillende clubs trainer is geweest.

"Uitstekend, ik heb geen klagen", antwoordt Aandewiel op de vraag hoe het met hem gaat. "Ik ben nog steeds werkzaam in het voetbal en dat is een fantastische sport. Ik heb ook het gevoel dat het Nederlandse voetbal weer begint op te krabbelen. Er gebeuren positieve dingen, zeker als Ajax zo voetbalt en presteert. Dat gaat mijn hart toch weer wat sneller kloppen, dat vind ik mooi." Aandewiel is momenteel werkzaam bij de KNVB als docent voor de trainersopleidingen. "Al een paar jaar. Het heeft natuurlijk allemaal met voetbal te maken. Dat gaat over coachen van wedstrijden en het geven van trainingen, maar ook het begeleiden van spelers. Je moet ook het een en ander van management en beleid afweten." Hoogtepunten

De 49-jarige trainer heeft meerdere hoogtepunten gehad als trainer zijnde. "Ik heb op verschillende niveau's gewerkt. Ik ben begonnen bij Quick Boys. Daar zijn we twee keer kampioen geworden waarvan één keer kampioen van Nederland. Dat is natuurlijk op het hoogste amateurniveau een hoogtepunt. Daarna maakte ik de stap naar HFC Haarlem in het betaalde voetbal. Daar was het hoogtepunt het winnen van een periode in een serie dat we heel lang ongeslagen waren. Dat was voor Haarlem de eerste keer dat er een periodekampioenschap werd gewonnen. Het was redelijk uniek." Lees ook: Hoe is het met... Jan Zoutman

