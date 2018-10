Hoe is het met... Vincent Gouttebarge

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met oud-voetballer Vincent Gouttebarge (foto, midden), die van 1997 tot 2001 voor FC Volendam speelde en de Nederlandse taal uitstekend beheerst. Hij is ook nog werkzaam in Nederland.

"Ik ben bij het Academisch Medisch Centrum werkzaam, in Amsterdam", vertelt de oud-voetballer, die naast FC Volendam ook nog voor onder andere AJ Auxerre en FC Omniworld speelde. "Daarom ben ik nog steeds in Nederland. Bovendien ben ik hoofd Medische Zaken bij FIFPro, dat is de internationale vakbond voor professionele voetballers. Die is gevestigd in Hoofddorp, dus alle aanleiding om in Nederland te blijven."

"Met FIFPro hebben we de ambitie om te zorgen dat de spelers zo fit mogelijk blijven, zowel tijdens als na hun voetbalcarrière", gaat de Fransman verder. "We kijken kritisch naar de fitheid van de spelers en de richtlijnen die aanwezig zijn. Ook naar de omstandigheden waarin de spelers hun werk moeten doen. We zorgen samen met de FIFA en de UEFA dat de richtlijnen goed blijven en dat we nieuwe kennis vergaren via wetenschappelijke studies, zodat de conditie van de spelers optimaal is."

Blessures

Gouttebarge hing in 2007 zijn voetbalschoenen aan de wilgen. In de tijd daarvoor, onder andere bij FC Volendam, kampte de ex-verdediger met vele zware blessures. Gouttebarge: "In 1997, toen ik kwam vanuit Frankrijk, speelde FC Volendam nog in de eredivisie. Toen heb ik redelijk veel gespeeld op het moment dat ik speelgerechtigd was. Helaas zijn we gedegradeerd, maar het was natuurlijk wel een leuk eerste jaar voor een Fransman. Het tweede seizoen van mijn contract ben ik zwaar geblesseerd geraakt aan mijn linkerknie. Het heeft heel lang geduurd voor ik terug was. Toen ik een jaar later was hersteld, kreeg ik die blessure opnieuw en moest ik weer een jaar revalideren. Dus ik heb helaas heel weinig gespeeld in mijn periode bij Volendam."

Alles meegemaakt

Ondanks dat hij in die vier jaar niet tot meer dan 25 wedstrijden kwam in Volendam, waren het hectische jaren. "Ik heb in de eerste twee, drie jaar bij Volendam alles meegemaakt, sportief gezien maar ook dingen buiten de sportieve aspecten. Het tbc-verhaal natuurlijk, waarbij de hele selectie onder de loep genomen moest worden. Ook bijna het faillissement.. dus dat was niet echt best de eerste drie jaar. Het vierde jaar was wel wat beter, ook sportief moet ik toegeven."

Tot slot vertelt Gouttebarge dat het momenteel erg goed met hem gaat. "Het gaat uitstekend met mij. Ik heb een prachtig leven en ik hoop dat het nog vele jaren zo blijft. Ik ben nog steeds werkzaam in de sport en voornamelijk in het voetbal. Daar heb ik nog elke dag plezier in."

Lees ook: Hoe is het met... Gert Aandewiel

Lees ook: Hoe is het met... Jan Zoutman

Lees ook: Hoe is het met... Henk Wisman

Lees ook: Hoe is het met... Alami Ahannach

Lees ook: Hoe is het met... Nicolien Sauerbreij

Lees ook: Hoe is het met... Theo Timmermans

Lees ook: Hoe is het met... Jan Poortvliet