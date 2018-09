Hoe is het met... Jan Zoutman

AMSTERDAM - In de rubriek 'Hoe is het met...' gaan we op zoek naar bekende mensen uit de sportwereld uit het verleden. Deze week spraken we met trainer Jan Zoutman, die in 2008 landelijk amateurkampioen werd met 'zijn cluppie' Argon. "Dat is tot nu toe toch wel het hoogtepunt geweest."

Ondanks dat de oud-trainer van onder andere HFC Haarlem, IJsselmeervogels en dus SV Argon momenteel geen vaste club traint, gaat het goed met hem. "Eigenlijk prima. Ik heb nog steeds veel werk in het voetbal, alleen op dit moment heb ik voor het eerst in al die jaren geen club", zegt hij.

"De laatste jaren heb ik een club gecombineerd met het werk als KNVB-docent. Daarvoor ook bij twee profclubs een fulltime job gehad in het voetbal. En de andere seizoenen heb ik dat gecombineerd met KNVB-werk. Het KNVB-werk is er gelukkig nog, hartstikke leuk om te doen, maar het is even wachten op een club."

Vroeg begonnen

Zoutman is momenteel 49 jaar, maar hij is al trainer sinds 1987. Destijds was hij dus achttien. "Ik ben al heel jong begonnen", gaat Zoutman verder. "Als speler had ik niet het idee dat ik profvoetballer of top-amateurvoetballer was. In die tijd trainde ik al de pupillen bij mijn oude cluppie, Argon. Toen heb ik al vrij vroeg besloten om van het trainen mijn prioriteit te maken, omdat ik zelf vond dat ik het spel beter zag dan dat ik het kon spelen. Vanaf dat moment heb ik trainen voorrang gegeven en en heb ik daar mijn hoofddoel van gemaakt om zover mogelijk te komen."

Schorsing

In 2012 liep Zoutman een grensrechter omver na een conflict over verkeerd gekleurde slidingbroekjes en kreeg een schorsing van drie maanden aan zijn broek. Daar is Zoutman niet trots op, vertelt hij. "Gelukkig is het alweer een tijdje geleden, want het is niet iets waar ik heel trots op ben. Ik heb de man daarna uitgebreid gesproken en het contact is allemaal weer keurig netjes hersteld. Uiteindelijk moet je altijd in de spiegel kijken en kijken wat je er zelf aan had kunnen doen en ik had me gewoon niet moeten laten provoceren op dat moment."

Daar tegenover staan ook hoogtepunten. Het grootste hoogtepunt voor Zoutman was het kampioenschap met Argon. "Dat had een aantal redenen. Ik wist dat ik dat seizoen daarna trainer zou worden bij Haarlem. Ik ben in totaal twintig seizoenen hoofdtrainer geweest bij Argon, vijftien seizoenen jeugdtrainer en vijf seizoenen in de senioren. Als je dan de allerlaatste wedstrijd van de club, waar ik eigenlijk dag en nacht zat, kampioen wordt, dan is dat hartstikke mooi."

