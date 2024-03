Krijgen slachtoffers eindelijk duidelijkheid in megazaak rond vermeende overvalbende?

Justitie trekt alle registers open in het onderzoek. Niet alleen telefoons van de verdachten worden afgeluisterd, maar ook bijvoorbeeld gesprekken in auto's en woningen. "Bij mijn cliënt werd zelfs de woning van zijn toenmalige vriendin afgeluisterd", vertelt advocaat Thijs Kapinga. Hij staat Martijn G. bij die verdacht wordt van betrokkenheid bij de overval in De Goorn.

Van afluisteren in woningen tot inkijkoperaties

En daar blijft het niet bij. Historische telefoondata is onderzocht. Dus met wie er is gebeld, maar ook waar de telefoon zich op dat moment bevond. Er zijn observaties geweest van de verdachten. En er zijn ook inkijkoperaties geweest, waarbij zonder medeweten van eigenaren locaties zijn bekeken. "Dat mag niet bij woningen, maar bijvoorbeeld wel bij een loods. We doen dan geen onderzoek, maar kunnen wel observeren of technische hulpmiddelen plaatsen. Denk aan een baken die we in een kist kunnen doen om te volgen waar die heen gaat", aldus de persofficier. Ook zijn er meerdere getuigen gehoord.

Het leidde tot de arrestatie van zes mannen, waarvan er vier worden gezien als de harde kern. Zij vormen volgens het OM een criminele organisatie. En na 22 tussentijdse zittingen start morgen de inhoudelijke behandeling bij de rechtbank van Schiphol. Een dossier dat 20.000 pagina's telt en waarvoor 14 dagen zijn uitgetrokken. "Het is een hele grote zaak. Zowel qua omvang als qua impact. Het is ook niet voor niks dat we drie officieren van justitie op de zaak hebben", vertelt De Leeuw.