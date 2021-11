Alkmaarder (27) gearresteerd voor fatale overval op Berkhouter Sjaak (72)

Een Alkmaarder van 27 jaar is vannacht gearresteerd in zijn woonplaats voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Berkhouter Sjaak (72) op 14 juni. Hij werd doodgeschoten toen een bende zijn huis wilde overvallen.

De aanhouding was rond middernacht. De betrokkenheid wordt op dit moment verder onderzocht door de politie. Mogelijk was de man uit Alkmaar die avond in de woning, of heeft hij belangrijke informatie.

Gisteravond werd in een uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht beelden getoond van de vluchtauto en een verdachte man die rondliep in Berkhout en in de buurt van station Hoorn. Na de uitzending zijn 23 tips binnengekomen. Het is niet duidelijk of die hebben geleid tot deze arrestatie.

De verdachte zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand anders mag praten dan zijn advocaat.

Bende

De gisteren genoemde bende van jongemannen wordt door de politie gelinkt aan meerdere overvallen in de regio tussen Alkmaar en Hoorn. Onder meer de jacht naar cash en de gewelddadige manier van werken tonen overeenkomsten met bijvoorbeeld de overval in Heerhugowaard en Noord-Scharwoude.