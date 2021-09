Politie heeft 42 bruikbare tips in onderzoek rondom dood van Berkhouter Sjaak (72)

Het onderzoek naar de gewelddadige dood van Sjaak Groot (72) uit Berkhout is nog steeds in volle gang. Groot werd op 14 juni dood aangetroffen in zijn woning aan het Oosteinde. De Berkhouter kwam door geweld om het leven, maar de daders zijn nog niet gevonden. Een politiewoordvoerder laat weten dat er 42 'bruikbare tips' in onderzoek zijn.

De woning van de 72-jarige Berkhouter was een maand na het misdrijf nog afgezet met politielinten, vertelden buurtbewoners toentertijd aan NH Nieuws. "Er is gezocht naar sporen en aanwijzingen die kunnen bijdragen aan de reconstructie van de gebeurtenissen rondom de dood van het slachtoffer", aldus de politie.

Volgens een politiewoordvoerder is het onderzoek bij de woning van Groot afgerond. De politie brengt niet naar buiten hoelang en waar zij onderzoek (naar) deden en of er bijvoorbeeld spullen zijn verdwenen uit de woning.

Politie opent pop-up bureau in Berkhout in verband met dood dorpsgenoot Sjaak (72)

