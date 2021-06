Francis stond oog in oog met gewapende overvaller: "We werden vastgebonden in bed"

Francis Hemke lag half wakker toen ze om drie uur 's nachts gestommel hoorde. Haar zoon die naar het toilet ging, dacht ze eerst nog. Maar toen ze haar ogen opende stond er een gemaskerde man met een wapen in de deuropening van de slaapkamer. "Rustig, rustig. We willen geld."

Het huis van de familie Hemke, die een grote caravanstalling runt in Heerhugowaard De Noord, staat vol bloemen en steunbetuigingen. Een nachtmerrie van Francis is waarheid geworden. In de nacht van donderdag op vrijdag dringen vijf gewapende overvallers de vrijstaande woning aan de Hasselaarsweg binnen, bedreigen de gezinsleden, binden hen vast en eisen geld.

Na een voor de familie eindeloze strooptocht door het huis gaan de overvallers er vandoor. Hun slachtoffers hebben ze in de slaapkamer opgesloten. Via het raam gaan vader en zoon er snel achteraan en slaan alarm.

'Durf er niet meer uit 's nachts'

Francis is de enige die wil praten over wat hen is overkomen. De mannen zijn in shock. Maar ook zij heeft het slecht. "Je slaapt niet. Ik werd de nacht erna weer om drie uur wakker. Maar ik ben er niet uit gegaan. Ik durf gewoon niet meer naar buiten zo heel vroeg in de ochtend wat ik normaal eigenlijk altijd deed als ik niet kon slapen. Dan ging ik de hond uitlaten."

De overvallers zijn nog steeds voortvluchtig. Behalve een onbekend geldbedrag namen ze ook de auto van de familie mee. Die is nog dezelfde ochtend door de politie aangetroffen in de Dorpsstraat in Winkel. Een getuige hoorde de auto met hoge snelheid aankomen, zag de mannen uitstappen en belde de politie omdat hij het niet vertrouwde.

Ze waren jong en van buitenlandse afkomst, meent Francis Hemke. "Zeker twee van hen schatte ik heel erg jong. Ze zijn binnengekomen door een kelderraampje. De kleinste moet daar doorheen geklommen zijn." En ze sloegen straattaal uit. "Kankerhoer, vuile Jood tegen mijn man. Allemaal dat soort vreselijke termen gebruikten ze."