Bewoners gegijzeld en mishandeld bij woningoverval Heerhugowaard

Bewoners van een huis aan de Hasselaarsweg in De Noord in gemeente Heerhugowaard zijn vannacht overvallen. De overvallers waren gewapend en hebben twee bewoners mishandeld. Het zou gaan om een groep van vijf jongemannen die nog op de vlucht zijn.

Dit meldt de politie. Zij kregen rond 4.00 uur 's nachts de melding van de gewapende overval. De overvallers hadden de drie bewoners, twee mannen van 35 en 68 en een vrouw van 69 jaar, wakker gemaakt en hen langere tijd vastgehouden en bedreigd. De twee mannen werden ook mishandeld.

De woning ligt in een buitengebied, vertelt verslaggever Tom Jurriaans, die daar net was. "Het huis heeft geen directe buren. Niemand die ik heb gesproken heeft ook iets gezien of gehoord, vertellen ze", omschrijft hij de situatie. De recherche is op dit moment onderzoek aan het doen bij het huis.