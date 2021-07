Vrouw vindt neergeschoten buur bloedend in de tuin na overval: 'Heb gedrukt op wonden'

Behalve het zachte gepraat van agenten en het wapperen van het politielint is het stil in de buurt in Noord-Scharwoude. Er speelde zich vannacht een drama af: een groep gewapende jongemannen drong een woning binnen, bonden iemand vast en schoten een ander neer. "We zijn gewoon in shock. We snappen niet wat de overvallers hier te zoeken hadden", zegt een vrouw die eerste hulp verleende.

De politie doet de hele dag onderzoek in en rond de Oranjestraat. De mensen die vannacht getuige waren van de gewelddadige overval, zijn aangeslagen en proberen met elkaar te reconstrueren wat er vannacht heeft plaatsgevonden.

De daders zijn met meerderen en gewapend. Even na vier uur dringen ze het huis binnen van de eerste bewoner. Zijn woning hoort bij het huis waar de overvallers even later een tweede man neerschieten. De eerste man wordt bedreigd en vastgebonden. De overvallers nemen zijn telefoon af en eisen de sleutel van de woning.

Hij raakt niet gewond, maar is totaal in shock: de schrik is nog af te lezen van zijn gezicht als we vanmorgen aankomen in zijn straat. Hij wil niet praten over wat er is gebeurd en vindt steun bij zijn buurtgenoten.

'Hij verzette zich'

Nadat de overvallers hem hebben overmeesterd gaan ze de woning van de tweede man binnen. "Die moet zich hebben verzet", zegt een vrouw. "Hij is er de man niet naar om zich zomaar te laten overvallen."

Er wordt geschoten en hij vlucht bloedend de straat uit. Hij gaat de hoek om en weet zwaargewond nog de tuinpoort drie huizen verderop te bereiken. Daar zakt hij in elkaar. "Mijn man was in de badkamer", vertelt de bewoonster van dat huis. "Hij hoorde hem om hulp roepen en maakte mij wakker."