Man in Noord-Scharwoude neergeschoten door overvallers, buurman vastgebonden

Een 51-jarige man is vannacht neergeschoten door overvallers. Dat gebeurde in zijn woning aan de Oranjestraat in Noord-Scharwoude. De man raakte daarbij zwaargewond. Een 37-jarige man die in het bijgebouw van het huis woont, werd door de overvallers vastgebonden. Hij is niet gewond geraakt. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden.

De melding van de schietpartij kwam vannacht om 4.30 uur binnen bij de politie. Het 51-jarige slachtoffer werd daarna zwaargewond gevonden op de 2de Lage Hoekstraat.

NH Nieuws-verslaggever Carolien Hensbergen was vanochtend in Noord-Scharwoude. Daar hoorde zij van buurtbewoners dat meerdere overvallers eerst het bijgebouw van de woning aan de Oranjestraat binnen zijn gegaan. De 37-jarige bewoner werd vastgebonden en bedreigd. Hij moest de sleutel van het huis van zijn buurman geven.

Geroep om hulp

Daarop zijn de overvallers het huis van de 51-jarige man binnen gegaan en is er op de bewoner geschoten. Het slachtoffer is naar buiten gerend en in de poort van de buren om de hoek neergevallen. De bewoners werden wakker van het geroep om hulp en hebben eerste hulp verleend aan de gewonde man.

"Volgens buurtgenoten bloedde de man heel erg", zegt verslaggever Hensbergen. Het slachtoffer is zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens Hensbergen maakt het incident grote indruk op de buurt. "We zijn in shock. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt", zegt een buurtbewoner.

De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten, die vermoedelijk in een witte auto zijn weggereden. "Iemand die ik sprak heeft zes jongens weg zien rennen", vertelt Hensbergen. De politie kan dit aantal niet bevestigen.