Verdachte dodelijke overval Sjaak Groot ontkent: "Weet niet hoe mijn DNA op het pistool kwam"

Zijn DNA is aangetroffen op het wapen waar Sjaak Groot mee werd doodgeschoten. Maar volgens Glenn V. (29) uit Noord-Scharwoude heeft hij niets met de fatale overval te maken. "Ik heb het pistool niet aangeraakt, dus weet niet hoe mijn DNA op het pistool is gekomen."

NH Nieuws / Opsporing Verzocht

Glenn V. kwam voor het eerst tussentijds voor de rechter in deze zaak. Volgens de officier van justitie één van de zes mannen die juni vorig binnendrongen in de woning van Sjaak Groot (72). Tijdens de worsteling die ontstond, werd de Berkhouter doodgeschoten. Het wapen wordt twee weken later gevonden. Maar later blijkt één van de verdachten er zelfmoord mee heeft gepleegd. Op het pistool wordt het DNA van Glenn V. aangetroffen. Ook blijkt uit schotrestenonderzoek dat het zeer waarschijnlijk is gebruikt bij andere overvallen. "Het is tunnelvisie", zei Glenn V., die aan het einde van de zitting uitgebreid zijn verhaal deed. "Er is een vriend van mij overleden. En bij hem wordt een wapen aangetroffen met mijn DNA erop. En op basis daarvan worden allerlei zaken aan mij toegeschreven." Tekst gaat verder.

Overval in de Goorn Want behalve de overval op Sjaak Groot, wordt hij ook verdacht van een gewelddadige overval in de Goorn. Daarbij wordt een echtpaar bedreigd en de man stevig mishandeld. Ook hij wordt beschoten, maar de kogel mist op een haar na. In een verklaring heeft hij erkend aanwezig te zijn geweest in een loods en dat hij een aantal verdachten kent. Dat was op de avond voorafgaand aan de overval op Sjaak Groot. Maar volgens hem is hij daar binnen gebleven. "Ik heb daar wiet geknipt. Ik kom uit de jeugdzorg, en heb geen opleiding of werkervaring. En zo kan ik wat verdienen om daarna wat positiefs op te bouwen."

Quote "Ik vind wat meneer Groot is overkomen niet leuk" verdachte glenn v.

Maar met overvallen heeft hij niks te maken, zo zei Glenn V. "Ik heb nog nooit oude mensen aangevallen. Ik overval bij wijze van spreken liever een dealer, dan dat ik andere mensen wat zou aandoen. Ik vind wat meneer Groot is overkomen niet leuk, maar ik heb er niks mee te maken." Psychisch onderzoek V. staat op de wachtlijst om psychisch te worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat zou mogelijk in augustus moeten gebeuren. Wat advocaat Malou Hoekzema betreft komt haar cliënt tussentijds op vrije voeten, omdat er volgens haar geen enkel bewijs is dat hij betrokken is bij de fatale overval op Sjaak Groot. Dat ziet de officier van justitie heel anders, en die wil dat V. in voorarrest blijft zitten. Of de rechter dat ook vindt, wordt morgen bekend. De volgende tussentijdse zitting is op 12 september. Rechtszaak pas volgend jaar Voordat alle verdachten - inmiddels zes - ook echt een straf tegen zich horen eisen, gaat waarschijnlijk nog lang duren. Het Openbaar Ministerie is nog volop bezig om de verdachten te linken aan verschillende overvallen. Verwacht wordt dat begin volgend jaar het einddossier klaar is. Een inhoudelijke behandeling zal niet eerder dan het tweede kwartaal van 2023 zijn.