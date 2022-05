Is meedogenloze overvalbende opgerold? Obdammer (26) ontkent betrokkenheid

Dan, tien maanden later. De fatale nacht van Berkhouter Sjaak Groot (72). Ook in zijn woning dringt een opgefokt groepje mannen binnen in het holst van de nacht. Volgens verklaringen van een medeverdachte omdat er een kluis met geld zou zijn. Sjaak wordt wakker.

Een dag later stormen overvallers tankstation in Nieuwe Niedorp - zo'n 15 kilometer verderop - binnen en richten een pistool op het hoofd van de 18-jarige medewerker. Een van de auto's waarmee het viertal er, met geld en sigaretten, daarna vandoor stuift blijkt daags daarvoor te zijn gestolen in Obdam, de woonplaats van verdachte Deniz R.

Als eerste wordt een veehandelaar en zijn vrouw uit De Goorn in de zomer van 2020 's nachts bruut belaagd door vijf mannen. De ramen worden ingeslagen, de man zwaar toegetakeld met een breekijzer en de bende rooft 3.000 euro cash geld mee. "Ik maakte me zorgen om mijn vrouw", aldus het slachtoffer in een emotioneel interview . Zelf mist een kogel hem op een haar na, omdat hij net op zijn hoofd wegdraaide.

De twintiger is klein van stuk. En juist in dat kenmerk ziet justitie overeenkomsten met één van de daders van overvallen in De Goorn, Nieuwe Niedorp, Berkhout en Noord-Scharwoude. Er zijn verschillende camerabeelden en zijn telefoon linkt hem volgens het politiedossier ook aan een paar locaties.

Dat zei R. vandaag in de rechtszaal. Met sneakers, een geruit overhemd en bruin krullend haar zit Deniz vandaag naast zijn advocaat in de rechtbank: tijd voor een tussentijdse zitting, drie maanden nadat hij door een groot arrestatieteam op zijn logeeradres in Obdam werd gearresteerd .

Op dit moment zitten zes mannen vast voor de overval en moord op Sjaak Groot: Deniz R. uit Obdam, Dut M. uit Alkmaar, Ruviëni M. uit Rotterdam een Opmeerder en een man uit Noord-Scharwoude. Verder is er nog een zesde verdachte, maar die is overleden . Sommigen worden dus gelinkt aan andere overvallen in de regio: mogelijk komen daar nog meer feiten bij.

In de confrontatie schiet één van de overvallers de zeventiger neer. Hij overleeft het niet. De dood van Sjaak schrikt daders blijkbaar niet af, want ruim een maand later staat de Oranjestraat in het dorpje Noord-Scharwoude op z'n kop: een bloedende man vlucht midden in de nacht zijn huis uit en belandt bij een buurvrouw in de tuin.

Hij blijkt met twee kogels te zijn neergeschoten. Op camerabeelden is wederom een groepje mannen te zien. De politie ziet al snel een verband tussen de reeks overvallen – mogelijk zijn er nog meer dan deze vier.

Anonieme tips

Over de overvallen zijn bij de politie meerdere anonieme tips binnengekomen. Ook heeft een familielid van één van de verdachten verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van de mannen.

Volgens de officier van justitie gingen de daders elke keer zo'n beetje hetzelfde te werk: met veel geweld, een breekijzer en pistool, veelal in de nachtelijke uren, op afgelegen plekken en op plekken waar cash geld lag. Ook wordt gesproken over een loods in Hoogwoud waar de mannen rondom meerdere overvallen zouden hebben verzameld.