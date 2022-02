Suïcide met moordwapen Sjaak Groot (72) bracht onderzoek naar dodelijke overval aan het rollen

Het pistool waarmee Berkhouter Sjaak Groot (72) vorig jaar door overvallers is doodgeschoten in zijn woning, is twee weken later gebruikt bij een zelfmoord. Bronnen melden dat onderzoek naar dit wapen de politie op het spoor bracht van de moordverdachten. Een van hen, Alkmaarder D. M., verklaart slechts plannen te hebben gehad voor het stelen van Sjaaks' kluis.

Het kán namelijk zijn, zo vertelt de politie aan de nabestaanden van de man, dat het pistool betrokken is geweest bij andere misdrijven: 'dat zien we wel vaker'. NH Nieuws sprak met zijn vader en hoewel de familie volgens hem maar niks hoort, lijkt er aan de achterkant bij de recherche wel degelijk wat te gebeuren.

Naar eigen zeggen gaat de Alkmaarder er dan, nog vóór er is geschoten, vandoor. "Hij vond de kans dat ze werden betrapt te groot", aldus zijn advocaat Geertjan van Oosten tegen NH Nieuws. In een reconstructie van Opsporing Verzocht is te zien dat Sjaak geluiden hoort en de trap af loopt.

Tijdens de eerste zitting in de rechtbank van Alkmaar vandaag kwamen deze en nieuwe details naar voren. Nabestaanden van de geliefde Berkhouter waren aanwezig, hun advocaten, maar ook de verdachte Alkmaarder (27), die ontkent iets met de moord te maken te hebben. Dreads, in het zwart gekleed en met witte Nikes maakt de Alkmaarder aantekeningen.

"Ze kwamen van alle kanten, met wapens, bivakmutsen, honden en alles." Van ver kunnen buurtbewoners de zaklampen over de balustrade van het complex zien schijnen. Een succesactie: de verdachte Alkmaarder wordt gearresteerd . "Er stonden zeker twaalf auto's met geblindeerde ramen aan de zijkant van de flat en ze zijn tot diep in de nacht bezig geweest met onderzoek", aldus een buurman.

De woordvoerder zegt ook dat dit betekent dat er nog een gevaarlijke groep daders, mogelijk te linken aan meerdere gewelddadige overvallen in de regio van Alkmaar en Hoorn, vrij rondloopt. De uitzending van het opsporingsprogramma is nog niet eens afgelopen als een mega-arrestatieteam een flat in de Alkmaarse wijk Overdie binnenstormt.

Op 2 november, zo'n vijf maanden na de twee incidenten, zegt politiewoordvoerder Koos Venema op televisie aan de desk van Opsporing Verzocht 'in een recent onderzoek een wapen te hebben aangetroffen'. Na verder onderzoek blijkt dit wapen te zijn gebruikt: Sjaak Groot uit Berkhout is ermee om het leven gebracht.

Inmiddels zijn ook een man uit Noord-Scharwoude en een Rotterdammer opgepakt. Over wat precies heeft geleid naar deze aanhoudingen en die van de Alkmaarder D.M., wil het Openbaar Ministerie nog niets kwijt. Wel meldt een woordvoerder na vragen over een link tussen de moord op Sjaak en de suïcide dat 'het klopt dat het wapen is aangetroffen na een ander incident'.

De vader van de man die zichzelf om het leven heeft gebracht, zegt dat hem niet is verteld hoe zijn zoon aan het vuurwapen is gekomen. De politie in Hoorn heeft enkel tegen hem gezegd dat een pistool 'makkelijk online te verkrijgen is' en 'het onderzoek naar het wapen is overgenomen door de landelijke recherche'. Bronnen rondom het onderzoek stellen dat ook de telefoon van zijn zoon is onderzocht.

'Alles staat stil'

D. M. blijft in ieder geval nog drie maanden vastzitten, besloot de rechter vandaag. Verder is er tijdens de zitting niets gezegd over de andere overvallen in de regio, die ook zeer gewelddadig waren en gelijkenissen vertonen met de fatale overval op Sjaak Groot.

Verdachte D. M. richtte zich aan het eind desgevraagd tot de rechter. "Ik vind dat ik duidelijk heb verklaard. Ik wil dat de inhoudelijke zitting zo snel mogelijk komt, dan weet ik waar ik aan toe ben, nu staat alles stil."

De komende weken zullen de andere twee verdachten voor het eerst voorkomen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit: het onderzoek naar de moord op Sjaak Groot is nog niet afgerond.