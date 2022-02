Arrestatieteam voert vierde verdachte (25) van meerdere gewapende overvallen af uit huis Obdam

Een man uit de gemeente Koggenland (25) is gisteravond door een arrestatieteam opgepakt op verdenking van het plegen van meerdere gewapende overvallen. Hij is de vierde verdachte, mogelijk onderdeel van een bende die in Noord-Holland jaagt op cash geld. Op Snapchat gaan beelden rond van hoe hij wordt afgevoerd.

Vrijgegeven beelden na de overval in Noord-Scharwoude - Opsporing Verzocht

Rond 19.30 uur klinkt een harde knal bij een woning aan de Weerestraat in Obdam: de voordeur is ingeramd en het zwaar bewapende arrestatieteam komt voor een twintiger. De man staat niet ingeschreven op dat adres, maar is wel degelijk aanwezig. Op meerdere video's die rondgaan op Snapchat zie je hoe de man uit gemeente Koggenland (zijn woonplaats wil de politie i.v.m. de kleine gemeenschap niet vrijgeven) geboeid wordt afgevoerd door leden van de politie-eenheid, zijn kakelverse witte sneakers nog aan. De tekst luidt 'free jou me kleine strijder' en op andere beelden lees je 'acab', wat staat voor all cops are bastards. Ook is te zien dat de woning en de tuin totaal ondersteboven worden gehaald door agenten. De arrestatie is verricht in het al maanden durende onderzoek naar een reeks gewapende overvallen in Noord-Holland, bevestigt politiewoordvoerder Erwin Sintenie aan NH Nieuws. Tekst gaat door onder de foto

Dit is een still uit de video die rondgaat op Snapchat

Het spoor van geweld begint in 2020 in Nieuwe Niedorp: drie gemaskerde mannen overvallen daar een tankstation en stappen in een vluchtauto. Daarna volgen in 2021 gewelddadige inbraken en overvallen waarbij ook wordt geschoten. Een gepensioneerde veehandelaar in de Goorn ontkomt net aan een kogel, maar een vrouw in Avenhorn wordt in haar nek geschoten, net als een inwoner van Noord-Scharwoude, die bloedend naar de buren rent. Zijn buurman wordt vastgebonden. Ook het gezin van Francis, ze runt een caravanhandel in Heerhugowaard, wordt zwaar toegetakeld, urenlang gegijzeld en zelfs geslagen met een strijkbout. Maar het dieptepunt is de overval op Berkhouter 'Ome Sjaak Groot' (72). In het holst van de nacht van betrapt hij een groep inbrekers en wordt neergeschoten. Opsporing Verzocht maakte daarvan een reconstructie: hij sterft in zijn eentje op de grond van zijn huis.

Inmiddels heeft de politie zware vermoedens dat het gaat om een bende overvallers die, mogelijk in wisselende samenstellingen, jaagt op cash geld. De gisteren opgepakte Koggenlander is de vierde die wordt gelinkt aan overvallen in de regio tussen Alkmaar en Hoorn. Als eerste werd in November een Alkmaarder (27) door een groot arrestatieteam uit zijn huis getrokken. Korte tijd later zijn ook een Rotterdammer (37) en een man uit Noord-Scharwoude (28) opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Sjaak. De jongeman zit in beperkingen, wat betekent dat hij met niemand anders contact mag hebben dan zijn advocaat. De politie kan nog niet zeggen aan welke overvallen specifiek zij de man koppelen, ook dit of dit bijvoorbeeld de dood van Sjaak Groot is. Woordvoerder Sintenie spreekt van 'meerdere gewapende overvallen'. Eerste zitting dood Sjaak Groot Maandag is de eerste tussentijdse zitting over de fatale overval op Berkhouter Sjaak: de 27-jarige Alkmaarder moet voorkomen. NH Nieuws is daarbij. De stand van het onderzoek wordt dan besproken en ook beslist de rechter of de verdachte langer vast moet blijven zitten. Of de drie andere verdachten door de politie, naast voor de overval op Sjaak, ook in verband worden bracht met bijvoorbeeld de overvallen in Heerhugowaard en Noord-Scharwoude, is nog niet bekend.