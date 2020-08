Vier verdachten en blauwe Opel gezocht na overval op tankstation Nieuwe Niedorp

NIEUWE NIEDORP - Een tankstation aan Paadje 3 in Nieuwe Niedorp is vanmiddag overvallen. Drie gemaskerde mannen drongen de pompwinkel binnen en sloegen later met hulp van een vierde verdachte en een gereedstaande auto op de vlucht.

Dat laat een politiewoordvoerder desgevraagd aan NH Nieuws weten. Uit de Burgernet-oproep blijkt dat de verdachten na de overval richting van Oude Niedorp zijn gereden. De gezochte vluchtauto is een blauwe Opel Astra, al is het kenteken van de auto niet bekend.

Of de overvallers iets hebben buitgemaakt, kan nog niet worden gezegd. Wel is duidelijk dat er geen gewonden zijn gevallen. Wie de verdachten denkt te zien of andere tips heeft, wordt gevraagd die via 112 te delen.